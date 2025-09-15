Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан Попов забил в трех матчах подряд за Эмполи. Статистика нападающего
Италия
15 сентября 2025, 16:24
18-летний украинец сыграл за основную команду итальянского клуба только 4 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Нападающий «Эмполи» Богдан Попов забил в трех матчах Серии Б подряд.

14 сентября состоялась игра 3-го тура чемпионата Италии между командами «Эмполи» и «Специя». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Автором единственного гола хозяев стал именно Богдан.

Всего в составе основной команды итальянского клуба Попов провел 4 матча, 3 из которых – в чемпионате. В этих поединках Серии B 18-летний украинец отличился четырьмя забитыми мячами.

Богдан Попов в Серии B 2025/26

  • Падова (3:1) – дубль
  • Реджана (1:3) – гол
  • Специя (1:1) – гол

Если учитывать все выступления на клубном уровне (включая молодежные команды), то Богдан имеет 66 матчей, 23 гола и 4 результативные передачи.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
