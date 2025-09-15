Богдан Попов забил в трех матчах подряд за Эмполи. Статистика нападающего

Нападающий «Эмполи» Богдан Попов забил в трех матчах Серии Б подряд.

14 сентября состоялась игра 3-го тура чемпионата Италии между командами «Эмполи» и «Специя». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Автором единственного гола хозяев стал именно Богдан.

Всего в составе основной команды итальянского клуба Попов провел 4 матча, 3 из которых – в чемпионате. В этих поединках Серии B 18-летний украинец отличился четырьмя забитыми мячами.

Богдан Попов в Серии B 2025/26

Падова (3:1) – дубль

Реджана (1:3) – гол

Специя (1:1) – гол

Если учитывать все выступления на клубном уровне (включая молодежные команды), то Богдан имеет 66 матчей, 23 гола и 4 результативные передачи.