В воскресенье, 14 сентября, проходит матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».

Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.

❗️ ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B