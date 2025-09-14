Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Италия
14 сентября 2025, 22:12 |
ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B

Украинец забил свой 4-й гол в сезоне

ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».

Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.

❗️ ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B

Богдан Попов Эмполи Специя чемпионат Италии по футболу Серия B
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
