ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Украинец забил свой 4-й гол в сезоне
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».
Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.
Вот где фантастика🥸
