В начале и середине августа «Динамо» крайне неприятно удивило своих болельщиков, дважды проиграв в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов команде из Кипра, которую многие видели «сладкой булочкой» для киевлян – «Пафосу». 0:1, 0:2 – вот вся история этого противостояния, если говорить коротко, да и вряд ли стоит сейчас «сыпать соль на рану», которая у фанатов «бело-синих» все еще свежа…

После «Динамо» киприоты не без проблем, но все-таки одолели «Црвену Звезду», забив спасительный мяч на 89-й минуте (2:1, 1:1 – проход по сумме двух встреч), и воплотили мечту своих фанатов и руководства – впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов. И хотя для футбольного Кипра это событие не стало историческим (ранее дважды в групповой стадии самого престижного еврокубка выступал АПОЭЛ из Никосии, который в сезоне-2011/12, угодив в одну группу с «Шахтером», даже умудрился выйти в плей-офф, где лишь в четвертьфинале был остановлен «Барселоной»), однако для самого «Пафоса» нынешнее континентальное достижение действительно очень существенно.

Дело в том, что тот же АПОЭЛ – это клуб с большой историей, основанный в 1926-м, который является безоговорочным рекордсменом по количеству побед как в местной лиге (29), так и в Кубке (21). История «Пафоса» берет свое начало лишь с лета 2014 года, когда этот клуб был образован в результате слияния АЕК Куклия и АЕП Пафос. Лишь в минувшем сезоне «Пафос» впервые в истории выиграл чемпионат Кипра, а за год до этого в первый и пока единственный раз триумфовал в розыгрыше национального Кубка.

На первый взгляд, мы стали свидетелями типичной и едва ли не идеальной спортивной сказки, когда небольшой клуб добился колоссального прогресса за короткий период и выбился в когорту лучших на континенте. Однако, при детальном изучении вопроса, как минимум обоснованные сомнения в том, что из «Пафоса» стоит лепить своего рода «футбольную золушку» не могут не появиться, и вот почему…

Корни успеха «Пафоса» кроются отнюдь не в футбольном романтизме, а в области международных финансов и геополитической динамики. На протяжении десятилетий остров Кипр был настоящим магнитом для российского капитала. Здесь было все, чего искали любители легких денег: низкие налоги, чрезвычайно гибкое корпоративное законодательство и, что самое главное, программа «золотого паспорта», предоставлявшая европейское гражданство тем, кто инвестировал крупные суммы в развитие бизнеса на острове. Такие условия еще в 90-х годах минувшего века очень привлекли сказочно разбогатевших после развала СССР и дележки его ключевых активов дельцов из россии, а также тех, кто оказывал им всяческое содействие, тем самым повышая свое собственное благосостояние, в будущем.

По имеющимся в открытом доступе данным, программой «золотого паспорта» на Кипре успели воспользоваться порядка трех тысяч россиян. Во многом благодаря такой политике кипрских властей некоторые тамошние города, как например Лимасол, превратились в настоящие центры российской жизни на острове: там повсюду появились русскоязычные магазины, заведения культуры и питания, школы и даже средства массовой информации.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и вторжения оккупационных российских войск на территорию соседнего суверенного государства, в результате санкций Европейского союза многие активы российского происхождения на Кипре оказались замороженными, но при этом сам остров, судя по всему, остался стратегическим партнером россии как минимум в области экономики. Иметь такого партнера было крайне выгодно для российских властей, над чем они активно работали еще до начала полномасштабной войны в Украине. Значительные инвестиции из рф шли не только в кипрский бизнес, производства, сферу отдыха, но и в тамошний профессиональный футбол.

Так, владельцами футбольного клуба «Пафос» являются русскоговорящие Сергей Ломакин и Роман Дубов – предприниматели, чьи интересы выходят далеко за пределы спорта. Их деньги и инвестиции, собственно, обеспечили молодому клубу стабильность и известность, а вскоре – национальные титулы и возможность пробиться в общий этап Лиги чемпионов, а также подписать легендарного бразильского центрбека Давида Луиса, имеющего опыт побед в самом престижном еврокубке с «Челси» в 2012-м.

Фигура Сергея Ломакина, мягко говоря, спорна. Начав свою деятельность с дистрибьютора кофе, вскоре он стал соучредителем нескольких сетей супермаркетов, обувных и вещевых магазинов. Позже Ломакин продал большую часть своих акций, но все еще продолжает управлять крупным бизнесом. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов, что ставит его на 1951-е место среди богатейших людей мира. Ломакин, как пишут осведомленные источники в сети, добился серьезных успехов в большом бизнесе благодаря поддержке Андрея Костина – влиятельного банкира и финансиста, являющегося с 2002 года президентом-председателем правления банка ВТБ и одним из доверенных лиц хозяина кремля владимира путина в финансовой системе. В частности, под активным руководством Костина банк инвестировал миллионы долларов и евро в развитие и содержание ряда СМИ в странах, где москва стремилась расширять свое политическое и экономическое влияние.

Ломакин, взяв на себя вопрос глобальных инвестиций в зарубежный футбол, основал компанию под названием Total Sports Investment, которая, по сути, является владельцем не только кипрского «Пафоса», но и московского клуба «родина», ФК «Юнайтед» из ОАЭ, а также латвийской «Риги». Что интересно, въезд в Латвию для Ломакина запрещен: службы безопасности этой страны определили его как угрозу национальному порядку, введя запрет на въезд на территорию государства, впоследствии оставив его в силе даже после рассмотрения многочисленных апелляций. Впрочем, это никак не мешает Ломакину продолжать делать бизнес на побережье Балтийского моря, начиная от сети розничных магазинов Fix Price (имеет представительства также в россии, беларуси, Грузии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, ОАЭ и Монголии) и заканчивая тем самым футбольным клубом «Рига». Интересно, что «Рига», как и «Пафос», была основана в 2014 году, и на текущий момент может похвастаться самым большим бюджетом среди всех клубов, представляющих балтийские страны. Что правда, спортивные результаты команды в последние годы оставляют желать лучшего, несмотря на столь щедрое финансирование…

Осенью минувшего года Сергей Ломакин сделал попытку также обзавестись футбольным активом в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Бизнесмен сделал конкретное предложение о покупке «Удинезе» из итальянской Серии А, но нарвался на категорический отказ от семьи Поццо, сообщившей ему, что «маленькие зебры» не продаются.

Впрочем, глобальный и стратегический план Ломакина кажется более чем прозрачным и понятным: он хочет выстроить международную сеть футбольных клубов, создав своего рода конгломерат, похожий на то, что удалось сделать City Football Group и футбольному подразделению Red Bull. Масштабы, правда, пока мелковаты, но…

Что касается Романа Дубова – партнера Ломакина по футбольному бизнесу, – то он предпочитает более сдержанный подход. Дубов родился в Венгрии и имеет с 1999 года гражданство Великобритании. Он более тридцати лет проживает за пределами россии, а в 2011-м был одним из совладельцев английского «Портсмута», создав впоследствии обширную личную сеть контактов в футболе на Туманном Альбионе, которая включала даже персону Дэниела Леви, недавно покинувшего пост президента «Тоттенхэма» после 25 лет работы на нем.

Считается, что во многом благодаря Дубову Total Sports Investment удалось довольно легко закрепиться на новых рынках. Роман любит называть себя «министром иностранных дел» этой компании, так как именно он отвечает за развитие стратегии, отношений, молодежных проектов и связей с национальными ассоциациями и международными организациями. Иными словами, Дубов не является операционным директором и не управляет повседневной жизнью клубов и компании в целом, а обеспечивает самое важное: отношения и доверие.

Работать главным тренером в «Пафос» Ломакин и Дубов еще летом 2023 года заманили испанца Хуана Карлоса Карседо. Этот специалист много лет являлся ассистентом Унаи Эмери в таких командах как «Альмерия», «Валенсия», московский «спартак», «Севилья», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Однако в 2020-м Карседо решил выйти из тени босса и самому стать полноправным наставником. Впрочем, о персоне этого специалиста мы в деталях рассказывали еще накануне матчей «Пафоса» против «Динамо»…

Также в нынешнем успехе «Пафоса» важную роль играют и кадры из Италии. В частности, с октября 2023 года спортивным директором клуба является Криштиано Джаретта, который ранее работал на семью Поццо в «Удинезе» и «Уотфорде». Не исключено, что именно он был идейным вдохновителем того, чтобы Ломакин попытался приобрести «маленьких зебр» осенью минувшего года… Джаретта привнес в «Пафос» идею развития клуба за счет приглашения футболистов из самых различных уголков земного шара. Ставка на многонациональность присуща «Удинезе», а в кипрском клубе ныне из 26 футболистов первой команды лишь двое являются киприотами.

В общем этапе Лиги чемпионов-2025/26 «Пафосу» предстоит сыграть против «Олимпиакоса», «Баварии», «Кайрата», «Вильярреала», «Монако», «Ювентуса», «Челси» и пражской «Славии». Очевидно, что выйти в плей-офф для киприотов будет задачей чрезвычайно сложной, однако набрать хоть несколько очков и, возможно, даже одержать первую победу на таком уровне «Пафосу» вполне по силам. Фанаты этой команды действительно могут наслаждаться праздником, который будет на их «футбольной улице» всю осень и как минимум в январе следующего года, но… Не стоит забывать, что сам по себе ФК «Пафос» – это детище процессов современной геополитики и системы финансов, которые в очередной раз дают понимание, что спорт в целом и футбол в частности никогда не были и вряд ли будут полностью автономны от решений, принимаемых в «высоких кабинетах» теми, кого принято называть политической элитой, а также от аффилированных с ними денег «с душком»…