ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо по квалификации ЛЧ подписал звездного ветерана

Кипрский «Пафос», который является следующим соперником «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, усилился звездным футболистом-ветераном, который имеет на своем счету 57 матчей за национальную сборную Бразилии.

Новичком кипрской команды стал 38-летний центрбек Давид Луис, который оформил контракт на два сезона.

В «Пафос» Давид Луис перешел свободным агентом, предварительно договорившись о расторжении сотрудничества с бразильской «Форталезой», где выступал с начала нынешнего года.

Давид Луис в прошлом выступал за «Бенфику», «Челси», ПСЖ и «Арсенал». Становился победителем Лиги чемпионов, английской Премьер-лиги, двукратным чемпионом Франции, а также дважды выигрывал Лигу Европы в составе «Челси».

Напомним, уже 5 августа «Пафосу» предстоит сыграть первый матч против «Динамо» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.