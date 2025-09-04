ОФИЦИАЛЬНО. Дэниэл Леви покинул пост президента Тоттенхэма

Дэниэл Леви покинул пост президента лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба

63-летний специалист занимал пост президента «шпор» 25 лет. За это время клуб успел завоевать Кубок Лиги в 2008 году и Лигу Европы в 2025 году.

«Я невероятно горжусь той работой, которую проделал вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в глобального тяжеловеса, соревнующегося на самом высоком уровне. Более того, мы построили сообщество. Мне посчастливилось работать с некоторыми из величайших людей в этом виде спорта, от команды Lilywhite House и Hotspur Way до всех игроков и менеджеров на протяжении многих лет.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Это был не всегда легкий путь, но мы добились значительного прогресса. Я буду и впредь горячо поддерживать этот клуб», – сказал Леви.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» выкупила контракт игрока «Тоттенхэма».