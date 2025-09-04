Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дэниэл Леви покинул пост президента Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Дэниэл Леви покинул пост президента Тоттенхэма

Британец занимал пост президента клуба 25 лет

ОФИЦИАЛЬНО. Дэниэл Леви покинул пост президента Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэниел Леви

Дэниэл Леви покинул пост президента лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба

63-летний специалист занимал пост президента «шпор» 25 лет. За это время клуб успел завоевать Кубок Лиги в 2008 году и Лигу Европы в 2025 году.

«Я невероятно горжусь той работой, которую проделал вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в глобального тяжеловеса, соревнующегося на самом высоком уровне. Более того, мы построили сообщество. Мне посчастливилось работать с некоторыми из величайших людей в этом виде спорта, от команды Lilywhite House и Hotspur Way до всех игроков и менеджеров на протяжении многих лет.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Это был не всегда легкий путь, но мы добились значительного прогресса. Я буду и впредь горячо поддерживать этот клуб», – сказал Леви.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» выкупила контракт игрока «Тоттенхэма».

