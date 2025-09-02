ОФИЦИАЛЬНО. Он вернулся. Жирона выкупила контракт игрока Тоттенхэма
После аренды Брайан Хиль полноценно перешел в испанский клуб
Испанская «Жирона» официально объявила о трансфере 24-летнего вингера Брайана Хиля из «Тоттенхэма».
Игрок прошлый сезон провёл в составе «Жироны» на правах аренды, однако после завершения срока действия соглашения Хиль вернулся в Англию.
Подписав соглашение с «Жироной», Брайан согласился на пятилетний контракт – до 2030 года.
По информации известного портала Transfermarkt, Хиль перешёл в испанский клуб за шесть миллионов евро.
На счету Брайана 32 матча в составе «Жироны», в которых вингер забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
BENTORNAT BRYAN! 👋— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025
🔗 https://t.co/WfzQRtx9qX pic.twitter.com/O1deg4aKPl
Tornarem a gaudir-te a Montilivi 🎸 pic.twitter.com/g4jW8H1U1z— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025
B R A ⚡️ A N pic.twitter.com/3QJGyWrr1E— Girona FC (@GironaFC) September 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал
Чемпионы Украины заинтересованы в услугах футболиста «Гавра» Алиу Тиаре