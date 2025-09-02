ОФИЦИАЛЬНО. Он вернулся. Жирона выкупила контракт игрока Тоттенхэма

Испанская «Жирона» официально объявила о трансфере 24-летнего вингера Брайана Хиля из «Тоттенхэма».

Игрок прошлый сезон провёл в составе «Жироны» на правах аренды, однако после завершения срока действия соглашения Хиль вернулся в Англию.

Подписав соглашение с «Жироной», Брайан согласился на пятилетний контракт – до 2030 года.

По информации известного портала Transfermarkt, Хиль перешёл в испанский клуб за шесть миллионов евро.

На счету Брайана 32 матча в составе «Жироны», в которых вингер забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Tornarem a gaudir-te a Montilivi 🎸 pic.twitter.com/g4jW8H1U1z — Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025