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Испания
28 мая 2025, 14:53 | Обновлено 28 мая 2025, 15:16
712
0

ОФИЦИАЛЬНО. Головная боль Мичела. Четыре футболиста покинут летом Жирону

Ромеу, Хиль, Данжума и Артур вернутся в свои клубы после аренды

28 мая 2025, 14:53 | Обновлено 28 мая 2025, 15:16
712
0
ОФИЦИАЛЬНО. Головная боль Мичела. Четыре футболиста покинут летом Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Жирона» официально объявила, что летом клуб покинут четыре футболиста. Команду оставят игроки, находившиеся в аренде: Ориоль Ромеу, Брайан Хиль, Арно Данжума и Артур Мело.

«Клуб хотел бы выразить им искреннюю благодарность за их преданность и усилия. Нам было очень приятно работать с их талантом.

Мы желаем им успехов в будущих проектах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу провёл за «Жирону» полный сезон. Он сыграл в 31 матче, однако не отметился результативными действиями.

24-летний Хиль, принадлежащий «Тоттенхэму», также присоединился к клубу в начале сезона. На его счету 32 матча, четыре гола и три результативные передачи.

Третьим арендованным игроком летом 2024 года стал Данжума («Вильярреал»). Нападающий провёл 34 матча за «Жирону» и записал на свой счёт лишь пять результативных действий – три гола и два ассиста.

Единственным игроком, который провел в «Жироне» полсезона, стал Артур. Он принял участие в 15 матчах. В ближайшее время бразилец вернётся в состав «Ювентуса».

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ориоль Ромеу Брайан Хиль Сальватьерра Арно Данжума Груневелд Артур Мело
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
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