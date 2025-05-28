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Испания
28 мая 2025, 14:09 | Обновлено 28 мая 2025, 14:19
2885
3

Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо

Новая схема и уход ветеранов вызвал много вопросов в раздевалке королевского клуба

28 мая 2025, 14:09 | Обновлено 28 мая 2025, 14:19
2885
3
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» начнет подготовку к Клубному чемпионату мира под руководством нового тренера – недавно королевский клуб возглавил известный специалист Хаби Алонсо.

Бывший тренер немецкого «Байера» заменит в Мадриде Карло Анчелотти, который уехал тренировать сборную Бразилии. По сообщениям прессы, первые действия нового наставника вызвали удивление и недовольство среди игроков.

Некоторые футболисты не поддерживают стиль игры, который хочет внедрить Хаби. Они считают, что у «Реала» нет игроков, которые могли бы придерживаться новой стратегии, особенно в защите со схемой 3-4-3. Переход на схему с тремя защитниками, когда команда привыкла к схеме с четырьмя, вызывает недовольство в клубе.

Еще один вопрос, который обсуждался в раздевалке – обращение с ветеранами. Значительная часть игроков не одобрила то, как велись дела Лукаса Васкеса и Луки Модрича. Первоначально предполагалось, что последний продлит контракт на год, но в последний момент, за несколько дней до окончания сезона, условия были изменены.

Именно эти два фактора вызвали небольшие опасения и недовольство среди игроков королевского клуба. Футболисты были уверены, что новый наставник сохранит Васкеса и Модрича из-за их огромного опыта.

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Николай Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 3
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Lulinnha
Гноби их Хаби ! 
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ZloyDeda
Гравці мають грати і виконувати настанови тренера, який відповідає за результат. Не подобається - на вихід!
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