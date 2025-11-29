Лунин удивил Алонсо. В Испании рассказали об отношении Хаби к украинцу

В мадридском «Реале» улучшилась атмосфера, и одной из причин стали футболисты, которые, несмотря на статус резервистов, демонстрируют максимальную отдачу.

Как сообщают испанские СМИ, Хаби Алонсо особо отметил Андрея Лунина, Франа Гарсию, Асенсио, Ферлана Менди и Браима Диаса. Тренер впечатлен тем, что эти игроки не только не выражают недовольство, но и работают на уровне основы и помогают команде в любой момент.

«Такие футболисты – бесценны», – отметил Алонсо.

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Подопечнеы Хаби Алонсо одолели соперника со счетом 4:3.