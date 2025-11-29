Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин удивил Алонсо. В Испании рассказали об отношении Хаби к украинцу
Испания
Тренер был впечатлен самоотдачей украинца в последнем матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» улучшилась атмосфера, и одной из причин стали футболисты, которые, несмотря на статус резервистов, демонстрируют максимальную отдачу.

Как сообщают испанские СМИ, Хаби Алонсо особо отметил Андрея Лунина, Франа Гарсию, Асенсио, Ферлана Менди и Браима Диаса. Тренер впечатлен тем, что эти игроки не только не выражают недовольство, но и работают на уровне основы и помогают команде в любой момент.

«Такие футболисты – бесценны», – отметил Алонсо.

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Подопечнеы Хаби Алонсо одолели соперника со счетом 4:3.

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Лига чемпионов Альваро Каррерас Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
