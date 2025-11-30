ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя

Мама Ангелины Забарной и теща защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Юлия Леус – побывала на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Тоттенхэмом», который состоялся на «Парк де Пренс».

Леус опубликовала в соцсетях серию фото и видео с трибун арены. На снимках она позирует вместе с Ангелиной и второй дочерью Аделиной.

В подписи к посту Юлия отметила, что «эту атмосферу невозможно передать» и призналась, что мечтает однажды увидеть такие же эмоции и в Украине после окончания войны.

Париж подарил ей яркий футбольный вечер – и, судя по эмоциям на фото, матч оставил незабываемые впечатления.