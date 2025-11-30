Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 ноября 2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Instagram. Юлия Леус и Ангелина Забарная

Мама Ангелины Забарной и теща защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоЮлия Леус – побывала на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Тоттенхэмом», который состоялся на «Парк де Пренс».

Леус опубликовала в соцсетях серию фото и видео с трибун арены. На снимках она позирует вместе с Ангелиной и второй дочерью Аделиной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к посту Юлия отметила, что «эту атмосферу невозможно передать» и призналась, что мечтает однажды увидеть такие же эмоции и в Украине после окончания войны.

Париж подарил ей яркий футбольный вечер – и, судя по эмоциям на фото, матч оставил незабываемые впечатления.

