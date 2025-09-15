Итальянский журналист объяснил проблемы Довбика в Роме: «Это правда»

Итальянский журналист Филиппо Биафора назвал главную проблему Артема Довбика в расположении римской «Ромы».

«Тот факт, что Гасперини настаивал на трансфере в течение всего лета, был четким свидетельством того, что он не считает его идеальным нападающим для себя. Две замены в первых двух матчах уже сказали все – тренер ему не доверяет.

Он часто пытался взбодрить его во время тренировок, но реакция была не такой, на которую он надеялся. Довбик остался, поскольку обмен с Хименесом не состоялся. Но я думаю, что у него будет ограниченное игровое время, если не изменит радикально свой стиль игры.

Критика болельщиков связана с отсутствием агрессии в матчах. Правда, он забил 17 голов в свой первый год, но только 12 из них были в Серии А. От нападающего, который стоил 38,5 миллионов, ожидаешь большего.

Однако его главная проблема не только в промахах или передачах, но и в полном отсутствии во время матчей. Были случаи, когда он забивал голы, но остальные 89 минут были серьезно неудачными. Это будет трудный сезон для него», – сказал Филиппо Биафора.