Италия
15 сентября 2025, 03:09
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику

Главный тренер Ромы дал категорический ответ

«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после поражения своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Торино» рассказал, когда украинский форвард Артем Довбик сможет выйти на поле.

«Довбик? Я не планировал выпускать его сегодня. Я хочу видеть его активным на тренировках, динамичным и уверенным в себе. Когда это произойдет, мы вернем его в состав», – цитирует Гасперини Goal.com.

«Рома» уступила «Торино» со счетом 0:1. Украинский нападающий провел весь матч на скамейке запасных римской команды.

Ранее в Италии сообщили детали разговора Гасперини и Довбика.

Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Торино Рома - Торино
