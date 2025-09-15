«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после поражения своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Торино» рассказал, когда украинский форвард Артем Довбик сможет выйти на поле.

«Довбик? Я не планировал выпускать его сегодня. Я хочу видеть его активным на тренировках, динамичным и уверенным в себе. Когда это произойдет, мы вернем его в состав», – цитирует Гасперини Goal.com.

«Рома» уступила «Торино» со счетом 0:1. Украинский нападающий провел весь матч на скамейке запасных римской команды.

Ранее в Италии сообщили детали разговора Гасперини и Довбика.