«Он испугался». В Италии рассказали детали разговора Гасперини и Довбика
Уго Трани поделился интересной информацией
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини регулярно проводит беседы с украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.
«Гасперини не раз общался с Довбиком наедине. Он сказал ему, что теперь нужно сосредоточиться только на «Роме», потому что так продолжаться не может. Он напомнил, что трансферное окно уже закрыто, и в том, что говорили агенты, больше нет смысла.
Какова была реакция Довбика? Он посмотрел на него с широко открытыми глазами. Думаю, он даже немного испугался, учитывая, с какой серьезностью тот ему об этом сказал», – заявил Трани в эфире Tele Radio Stereo.
Ранее журналист BBC назвал Довбика одним из лучших нападающих Европы.
