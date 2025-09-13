«Он испугался». В Италии рассказали детали разговора Гасперини и Довбика

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини регулярно проводит беседы с украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.

«Гасперини не раз общался с Довбиком наедине. Он сказал ему, что теперь нужно сосредоточиться только на «Роме», потому что так продолжаться не может. Он напомнил, что трансферное окно уже закрыто, и в том, что говорили агенты, больше нет смысла.

Какова была реакция Довбика? Он посмотрел на него с широко открытыми глазами. Думаю, он даже немного испугался, учитывая, с какой серьезностью тот ему об этом сказал», – заявил Трани в эфире Tele Radio Stereo.

