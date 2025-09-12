Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист BBC: «Довбик является одним из лучших нападающих Европы»
Италия
12 сентября 2025, 23:18 |
177
1

Журналист BBC: «Довбик является одним из лучших нападающих Европы»

Зак Лови высоко оценивает украинского форварда Ромы

12 сентября 2025, 23:18 |
177
1
Журналист BBC: «Довбик является одним из лучших нападающих Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Football Express Абхиджит Налаваде поделился мыслями относительно информации о том, что допинг в организм украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика мог попасть через инъекцию стволовых клеток, взятых из коровы, которые содержали мельдоний.

«В случае Мудрика это больше похоже не на мошенничество, а на ужасную историю о неудаче. Пока мы не увидим доказательств обратного, мы должны быть готовы принять презумпцию невиновности. Теория с коровой может показаться странной, но футбол видел и более странные вещи», - написал Налаваде в своей статье.

Мудрик находится вне игры с декабря 2024 года - его временно отстранили от футбола, пока не будет вынесен приговор по этому делу. Украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.

Ранее журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике.

По теме:
Фиорентина – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпион мира и экс-игрок Металлиста: «За что меня дисквалифицировали?»
БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 12 сентября 2025, 19:43 8
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12.09.2025, 03:37
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
Футбол | 12.09.2025, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала травмировался на 3 месяца
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Заголовок про одного, статья про другого - бардак
Ответить
0
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем