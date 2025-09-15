Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Раскрыт план, который главный тренер Жироны имеет на Ваната
Испания
15 сентября 2025, 23:06
Раскрыт план, который главный тренер Жироны имеет на Ваната

Мичел хочет сделать из Владислава лучшего бомбардира команды

ФК Жирона. Владислав Ванат

Журналист испанского издания El Gol Digital Андрес Гусман высказался о планах главного тренера каталонской «Жироны» Мичела на украинского нападающего Владислава Ваната:

«Владислав Ванат — один из новых талантов, которых «Жирона» пригласила в команду, и Мичел надеется, что он станет их звездным бомбардиром. После ухода Артема Довбика клуб тщательно искал похожего игрока на эту позицию. Они надеются, что это будет этот украинец, который демонстрирует большие надежды и сможет впечатлить.

Помним, что Владислав Ванат — игрок, который прибыл в ФК «Жирона» с большими ожиданиями. Его приход был захватывающим со всех сторон, поскольку он нападающий, который продемонстрировал несколько впечатляющих выступлений до своего трансфера. Мичел – один из тех, кто больше всего надеется, что он станет ключевым игроком, поскольку это улучшит его видение».

Ранее о Владиславе Ванате высказался сам Мичел.

ViAn
Я думаю, що у цієї Жирони лише один план - вижити і залишитись в Ла Лізі. І цей план, на жаль, буде дуже важко реалізувати навіть із Ванатом.
