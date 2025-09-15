Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Кубок Билли Джин Кинг
Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»

Вторая ракетка Украины пообщалась с журналистами перед стартом на КБДК-2025

Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на пресс-конференции ответила на вопросы журналистов перед стартом сборной в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025:

– Марта, насколько важно для вас оказаться здесь, в финальной части КБДК, впервые?

– Ну, думаю, это впервые для всех нас здесь, не только для меня. Я считаю, что это невероятная честь – представлять свою страну, быть здесь в финальной части впервые, рядом с этими потрясающими девушками. Мы уже очень, очень долго в одной команде. Это будет потрясающий опыт, независимо от результата. Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду. Думаю, у нас очень сильная команда, так что я надеюсь на большую поддержку.

– Марта, у вас был отличный сезон в этом году. Вы также показали хорошие результаты в паре. Как вы видите свою роль в команде, как вы можете помочь всей команде?

– Вы спрашиваете, буду ли я играть в паре?

– Как вы собираетесь помочь команде, да.

– Думаю, решение принимает капитан. Не мы. Мы даем свою обратную связь, мы тренируемся, делаем все, что можем. Я играла и с Людой, и с Надей. Мне комфортно с каждой из них на корте. Они тоже играли друг с другом. Думаю, у нас много вариантов, когда дело касается парных игр, и это очень хороший знак, это хорошо для нас. Моя основная цель – выиграть свой одиночный матч, прежде всего, а дальше уже не все зависит от меня. Я здесь, если команде нужна моя помощь, если девушки захотят играть со мной [смеется].

Да, я люблю играть в паре. В этом году я немного играла в паре. Обычно мне это очень нравится. Это как другой спорт для меня, другая страсть. Я буду рада помочь, если понадоблюсь.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
