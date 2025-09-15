Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь»
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 16:23 |
770
1

СВИТОЛИНА: «Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь»

Элина высказалась перед стартом сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

15 сентября 2025, 16:23 |
770
1
СВИТОЛИНА: «Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопросы журналистов перед стартом сборной в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025:

– Элина, возможно, вы встретитесь с Паулой [Бадосой], если она будет играть. Чего вы ждете от этого? Думаю, вы играли с ней один раз раньше. Тогда все дошло до тай-брейка в третьем сете. Расскажите о трудностях матча против нее.

– Да, мы играли друг против друга довольно давно. Это было на траве. Думаю, трудно судить. Но, очевидно, мы знаем игру друг друга. Да, она хорошая теннисистка. Для меня это будет большой вызов сыграть против нее. Но мы здесь в совершенно других условиях по сравнению с любым другим турниром. Это будет напряженный матч. Жду его с нетерпением.

– Элина, каждый раз, когда Украина играет в Кубке Билли Джин Кинг, у вас, кажется, одна и та же команда, одни и те же игроки, очень стабильный состав. Думаете ли вы, что это ключ к успеху – иметь хорошую атмосферу в команде?

– Да, конечно. Командный дух. Иметь хороших игроков. У нас очень сильные девушки, многие в топ-100. Всегда здорово иметь выбор. Думаю, капитану это непросто, но все же хорошо, что есть выбор. Я очень, очень рада, что мы наконец-то в финальной части КБДК. Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь, так что мы наслаждаемся каждым моментом.

– Элина, прошло шесть лет с тех пор, как вы вернулись в Китай. В последний раз вы были здесь на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Сейчас это Кубок Билли Джин Кинг. Каково ваше ощущение вернуться в Шэньчжэнь, в Китай в целом?

– Прошло очень много времени с тех пор, как я здесь не была, по разным причинам. Также из-за беременности я пропустила пару лет. У меня были операции. Но сейчас я рада, что мы здесь, в финальной части. Это очень захватывающе – быть частью этого события, иметь возможность снова играть здесь, в Китае. Я рада турнирам и этой конкуренции здесь.

– Элина, у вас тоже был отличный сезон в этом году. Вы вернулись и хорошо играете. Как вы ощущаете возвращение в Китай? Каков план на следующие турниры в Китае?

– Это был хороший сезон для меня. Конечно, я всегда хочу играть еще больше, еще лучше. Для меня азиатская серия в Китае – в самом разгаре. Все турниры, которые будут, я постараюсь сыграть. Все зависит от моего физического состояния. Просто идти день за днем и не торопиться, стараться не брать на себя слишком много. Просто стараться каждый день делать все возможное.

– В последний раз вы были здесь в 2019 году. Вы уже играли на центральном корте. Что вы думаете о новом корте?

– Корт довольно удобный. Тогда цвет корта был совершенно другой. Обустройство корта, думаю, такое же. Да, для меня это было так давно. Такое ощущение, что это была другая жизнь. Сейчас это новое событие. Просто стараюсь приспособиться как можно лучше, просто стараюсь показать все, на что способна.

– Что вы думаете о китайской команде здесь, возможно, о встрече в будущем?

Конечно, мы видимся друг с другом каждую неделю, снова и снова. Мы знаем игру друг друга. У них сильная команда. Конечно, жаль, что Чжэн [Циньвень], она перенесла операцию, не смогла быть здесь. Конечно, домашняя команда всегда непростая, сильная. Хорошая поддержка зрителей. Это может быть сложно. Все, кто здесь, заслужили быть здесь. Они стараются изо всех сил.

По теме:
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде
Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»
Элина Свитолина пресс-конференция женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14 сентября 2025, 21:07 23
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925

13 сентября горняки и харьковская команда сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре УПЛ

Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?
Теннис | 15 сентября 2025, 16:07 0
Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?
Ястремская проводит 200-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA. Сколько у Элины?

В обновленном рейтинге Даяна занимает 32-е место

ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15.09.2025, 03:10
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Источник: Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины
Футбол | 15.09.2025, 11:34
Источник: Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины
Источник: Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Ну хоть что-нибудь выиграете, Элина! Мы за вас все будем сильно пресильно болеть!
Ответить
0
Популярные новости
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем