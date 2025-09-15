СВИТОЛИНА: «Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопросы журналистов перед стартом сборной в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025:

– Элина, возможно, вы встретитесь с Паулой [Бадосой], если она будет играть. Чего вы ждете от этого? Думаю, вы играли с ней один раз раньше. Тогда все дошло до тай-брейка в третьем сете. Расскажите о трудностях матча против нее.

– Да, мы играли друг против друга довольно давно. Это было на траве. Думаю, трудно судить. Но, очевидно, мы знаем игру друг друга. Да, она хорошая теннисистка. Для меня это будет большой вызов сыграть против нее. Но мы здесь в совершенно других условиях по сравнению с любым другим турниром. Это будет напряженный матч. Жду его с нетерпением.

– Элина, каждый раз, когда Украина играет в Кубке Билли Джин Кинг, у вас, кажется, одна и та же команда, одни и те же игроки, очень стабильный состав. Думаете ли вы, что это ключ к успеху – иметь хорошую атмосферу в команде?

– Да, конечно. Командный дух. Иметь хороших игроков. У нас очень сильные девушки, многие в топ-100. Всегда здорово иметь выбор. Думаю, капитану это непросто, но все же хорошо, что есть выбор. Я очень, очень рада, что мы наконец-то в финальной части КБДК. Столько лет мы пытались квалифицироваться. Наконец-то мы здесь, так что мы наслаждаемся каждым моментом.

– Элина, прошло шесть лет с тех пор, как вы вернулись в Китай. В последний раз вы были здесь на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Сейчас это Кубок Билли Джин Кинг. Каково ваше ощущение вернуться в Шэньчжэнь, в Китай в целом?

– Прошло очень много времени с тех пор, как я здесь не была, по разным причинам. Также из-за беременности я пропустила пару лет. У меня были операции. Но сейчас я рада, что мы здесь, в финальной части. Это очень захватывающе – быть частью этого события, иметь возможность снова играть здесь, в Китае. Я рада турнирам и этой конкуренции здесь.

– Элина, у вас тоже был отличный сезон в этом году. Вы вернулись и хорошо играете. Как вы ощущаете возвращение в Китай? Каков план на следующие турниры в Китае?

– Это был хороший сезон для меня. Конечно, я всегда хочу играть еще больше, еще лучше. Для меня азиатская серия в Китае – в самом разгаре. Все турниры, которые будут, я постараюсь сыграть. Все зависит от моего физического состояния. Просто идти день за днем и не торопиться, стараться не брать на себя слишком много. Просто стараться каждый день делать все возможное.

– В последний раз вы были здесь в 2019 году. Вы уже играли на центральном корте. Что вы думаете о новом корте?

– Корт довольно удобный. Тогда цвет корта был совершенно другой. Обустройство корта, думаю, такое же. Да, для меня это было так давно. Такое ощущение, что это была другая жизнь. Сейчас это новое событие. Просто стараюсь приспособиться как можно лучше, просто стараюсь показать все, на что способна.

– Что вы думаете о китайской команде здесь, возможно, о встрече в будущем?

Конечно, мы видимся друг с другом каждую неделю, снова и снова. Мы знаем игру друг друга. У них сильная команда. Конечно, жаль, что Чжэн [Циньвень], она перенесла операцию, не смогла быть здесь. Конечно, домашняя команда всегда непростая, сильная. Хорошая поддержка зрителей. Это может быть сложно. Все, кто здесь, заслужили быть здесь. Они стараются изо всех сил.