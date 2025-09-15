Женская сборная Украины по теннису встретились с легендарной экс-теннисисткой Билли Джин Кинг, на честь которой и назван командный турнир.

«Сегодня национальная сборная Украины по теннису имела невероятную честь встретиться с легендарной Билли Джин Кинг – женщиной, изменившей историю спорта, начав борьбу за равенство и справедливость.

Ее слова прозвучали особенно сильно: «Помните, что вместе, объединившись, мы можем сделать больше».

Билли Джин Кинг пожелала нашей команде успехов в нелегкое для Украины время, выразила поддержку мира и оставила свою подпись на украинском флаге. Эта встреча навсегда останется в наших сердцах», – идется в публикации Svitolina Foundation, который занимается управлением сборной.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне (Китай) стартует 16 сентября. Сине-желтые проведут матчевое противостояние против Испании 17 числа.

ФОТО. Сборная Украины в Шэньчжэне встретилась с легендарной Билли Джин Кинг