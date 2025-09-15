Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Сборная Украины в Шэньчжэне встретилась с легендарной Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 14:31 |
484
0

ФОТО. Сборная Украины в Шэньчжэне встретилась с легендарной Билли Джин Кинг

Билли Джин Кинг пожелала украинкам успеха в финальной части турнира и поддержала Украину

15 сентября 2025, 14:31 |
484
0
ФОТО. Сборная Украины в Шэньчжэне встретилась с легендарной Билли Джин Кинг
Svitolina Foundation

Женская сборная Украины по теннису встретились с легендарной экс-теннисисткой Билли Джин Кинг, на честь которой и назван командный турнир.

«Сегодня национальная сборная Украины по теннису имела невероятную честь встретиться с легендарной Билли Джин Кинг – женщиной, изменившей историю спорта, начав борьбу за равенство и справедливость.

Ее слова прозвучали особенно сильно: «Помните, что вместе, объединившись, мы можем сделать больше».

Билли Джин Кинг пожелала нашей команде успехов в нелегкое для Украины время, выразила поддержку мира и оставила свою подпись на украинском флаге. Эта встреча навсегда останется в наших сердцах», – идется в публикации Svitolina Foundation, который занимается управлением сборной.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне (Китай) стартует 16 сентября. Сине-желтые проведут матчевое противостояние против Испании 17 числа.

ФОТО. Сборная Украины в Шэньчжэне встретилась с легендарной Билли Джин Кинг

По теме:
Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
ФОТО. Красавицы: украинки посетили вечеринку игроков Кубка Билли Джин Кинг
ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку на кортах Шэньчжэня
Билли Джин Кинг Кубок Билли Джин Кинг фото женская сборная Украины по теннису Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

17-летняя американка на пятисотнике в Гвадалахаре завоевала дебютный трофей
Теннис | 15 сентября 2025, 02:05 0
17-летняя американка на пятисотнике в Гвадалахаре завоевала дебютный трофей
17-летняя американка на пятисотнике в Гвадалахаре завоевала дебютный трофей

Ива Йович в финале соревнований WTA 500 в Мексике одолела Эмилиану Аранго

КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
Футбол | 15.09.2025, 08:56
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15.09.2025, 05:36
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем