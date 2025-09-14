Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Эмоции и празднование Ваната после первого гола в футболке Жироны
Испания
Владислав поразил ворота Сельты на 12-й минуте матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26

Владислав Ванат

14 сентября украинский форвард Владислав Ванат отличился голом в дебютном матче за каталонскую Жирону.

Украинец поразил ворота Сельты на 12-й минуте поединке четвертого тура Ла Лиги 2025/26.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Для Ваната это первый гол в футболе жиронской команды. Помимо Владислав, за подопечных Мичела также выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, но они пропускают эту игру – Цыганков вне заявки, а Крапивцов в резерве.

Официальный X(Twitter)-аккаунт Ла Лиги опубликовал видео с эмоциями и празднованием Ваната после первого гола в чемпионате Испании.

По теме:
Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?
Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
