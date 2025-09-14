ВИДЕО. Эмоции и празднование Ваната после первого гола в футболке Жироны
Владислав поразил ворота Сельты на 12-й минуте матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26
14 сентября украинский форвард Владислав Ванат отличился голом в дебютном матче за каталонскую Жирону.
Украинец поразил ворота Сельты на 12-й минуте поединке четвертого тура Ла Лиги 2025/26.
Для Ваната это первый гол в футболе жиронской команды. Помимо Владислав, за подопечных Мичела также выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, но они пропускают эту игру – Цыганков вне заявки, а Крапивцов в резерве.
Официальный X(Twitter)-аккаунт Ла Лиги опубликовал видео с эмоциями и празднованием Ваната после первого гола в чемпионате Испании.
✉ Una carta de presentación 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄.— LALIGA (@LaLiga) September 14, 2025
❤ ¡Vanat adelanta al @GironaFC en el primer balón que toca en el #CeltaGirona!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/7uMmUukLHm
