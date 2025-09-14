ВИДЕО. Эмоции и празднование Ваната после первого гола в футболке Жироны

14 сентября украинский форвард Владислав Ванат отличился голом в дебютном матче за каталонскую Жирону.

Украинец поразил ворота Сельты на 12-й минуте поединке четвертого тура Ла Лиги 2025/26.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Для Ваната это первый гол в футболе жиронской команды. Помимо Владислав, за подопечных Мичела также выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, но они пропускают эту игру – Цыганков вне заявки, а Крапивцов в резерве.

Официальный X(Twitter)-аккаунт Ла Лиги опубликовал видео с эмоциями и празднованием Ваната после первого гола в чемпионате Испании.

