  4. Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26

ФК Жирона. Владислав Ванат

14 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 12-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 12

(новость обновляется)

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта Жирона Сельта - Жирона Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
