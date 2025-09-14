Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 12-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 12

(новость обновляется)

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция