Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26
14 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.
Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 12-й минуте.
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 14 сентября
Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Ванат, 12
