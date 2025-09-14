Сильнейшего не определили. Ворскла и Агробизнес сыграли вничью
«Ворскла» не смогла забить в четвертом матче чемпионата подряд
В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла с «Агробизнесом».
Поединок прошел в равной и напряженной борьбе. Обе команды надеялись победить и атаковали до последних секунд компенсированного времени. Однако на табло так и остались нули.
Ворскла не смогла поразить ворота соперника уже в четвертом матче чемпионата подряд. Последний раз команда забивала 8 августа.
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Полтава, стадион им. Бутовского
«Ворскла» – «Агробизнес» – 0:0
