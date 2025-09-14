Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сильнейшего не определили. Ворскла и Агробизнес сыграли вничью
14.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
14 сентября 2025, 15:36 |
Сильнейшего не определили. Ворскла и Агробизнес сыграли вничью

«Ворскла» не смогла забить в четвертом матче чемпионата подряд

ФК Ворскла

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла с «Агробизнесом».

Поединок прошел в равной и напряженной борьбе. Обе команды надеялись победить и атаковали до последних секунд компенсированного времени. Однако на табло так и остались нули.

Ворскла не смогла поразить ворота соперника уже в четвертом матче чемпионата подряд. Последний раз команда забивала 8 августа.

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Полтава, стадион им. Бутовского

«Ворскла» – «Агробизнес» – 0:0

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
