  Александр БАБИЧ: «Мы понимаем, в каком клубе работаем»
15 сентября 2025, 11:14 |
Александр БАБИЧ: «Мы понимаем, в каком клубе работаем»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал результат матча с «Агробизнесом»

Александр БАБИЧ: «Мы понимаем, в каком клубе работаем»
ФК Ворскла

В матче шестого тура Первой лиги полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом». Наставник полтавского клуба Александр Бабич рассказал, чего не хватило его команде для победы.

«Мы поблагодарили ребят, и руководство зашло, поблагодарило. Скажем так, после таких двух-трех матчей, когда мы проиграли, сегодня мы увидели другую команду. Конечно, реализация у нас немного хромает. Моменты были. Это уже лучше, это уже супер. Надо только отрабатывать на тренировках и перенести это в игру. Я понимаю, что давление на ребят есть. И это нормально. Мы понимаем, в каком клубе мы работаем. И со временем нужно справляться с этими эмоциями, с этим давлением и более сконцентрированно подходить к реализации этих моментов. Хотя я могу также отметить, что Агробизнес очень качественная команда, очень хорошо играющая в защите. И немногие команды могут создать столько моментов», – сказал Александр Бабич.

