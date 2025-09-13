В воскресенье, 14 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ворскла

Прошлогодний участник УПЛ сейчас находится в очень нестабильной форме. Хотя сначала все складывалось для «Ворсклы» неплохо – коллектив одолел «Феникс-Мариуполь» и «ЮКСА», а также сыграл вничью с «Черноморцем» в первых 3-х турах. Однако дальше полтавчане минимально проиграли «Металлургу» и разгромно уступили «Ингульцу» со счетом 3:0, поэтому пока с 7-ю баллами на счету занимают 7-е место турнирной таблицы.

В Кубке Украины команда потерпела минимальное поражение от «Виктории» и вылетела на стадии 1/32 финала.

Агробизнес

А вот «Агробизнес» после очень сумбурного прошлого сезона наконец-то возвращается в хорошую форму. В Первой лиге команда уже победила «Левый Берег», «Металлист» и «Подолье», а также сыграла в нулевые ничьи с «Буковиной» и «Нивой», поэтому с 11 зачетными пунктами занимает 4-е место турнирной таблицы на данный момент.

Путь в Кубке Украины «Агробизнес» начал с разгромной победы 3:0 над «Диназом» в поединке 1/32 финала.

Личные встречи

Коллективы между собой встречались только один раз – в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины в 2020 году. Тогда со счетом 1:0 победил «Агробизнес».

Интересные факты

«Ворскла» проиграла каждый из последних 3-х матчей, не забив ни одного гола. В общем, команда не может отмечаться уже в течение 4-х поединков.

«Агробизнес» не проиграл ни в одном из 6-ти официальных поединков этого сезона, на счету команды 4 победы и 2 ничьи. За это время коллектив пропустил всего 1 гол – в недавней игре против «Подолья».

«Агробизнес» победил лишь в 1 из последних 10 выездных матчей.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.