Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча
«Ворскла» не забила в четвертом матче чемпионата подряд
В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла с «Агробизнесом».
Поединок прошел в равной и напряженной борьбе. Обе команды хотели победить и атаковали до последних секунд компенсированного времени. Однако на табло так и остались нули.
«Ворскла» не смогла поразить ворота соперника уже в четвертом матче чемпионата подряд. Последний раз команда забивала 8 августа. «Агробизнес» в трех выездных матчах подряд сыграл вничью 0:0.
Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Полтава, стадион им. Бутовского
«Ворскла» – «Агробизнес» – 0:0
«Ворскла»: Лавута, Дмитрук, Принс, Шершень, Дворовенко, Андрущенко (Буренко, 72), Чидомере, Прихна (к), Кораблин (Семотюк, 65), Байдал, Войцеховский (Крохмаль, 84).
«Агробизнес»: Пидкивка, Гаврушко, Сидоренко, Зинь, Богославский, Лень, Теплый (Павлюк, 79), Толочко (к) (Палюх, 86), Сёмка (Слива, 79), Войтиховский, Нижник (Шмигельский, 79).
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
