Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча
Первая лига
Ворскла
14.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
Украина. Первая лига
15 сентября 2025, 10:02
80
0

Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча

«Ворскла» не забила в четвертом матче чемпионата подряд

15 сентября 2025, 10:02
80
0
Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча
ФК Ворскла

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге прошли матчи шестого тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле сыграла с «Агробизнесом».

Поединок прошел в равной и напряженной борьбе. Обе команды хотели победить и атаковали до последних секунд компенсированного времени. Однако на табло так и остались нули.

«Ворскла» не смогла поразить ворота соперника уже в четвертом матче чемпионата подряд. Последний раз команда забивала 8 августа. «Агробизнес» в трех выездных матчах подряд сыграл вничью 0:0.

Первая лига. 6-й тур, 14 сентября. Полтава, стадион им. Бутовского

«Ворскла» – «Агробизнес» – 0:0

«Ворскла»: Лавута, Дмитрук, Принс, Шершень, Дворовенко, Андрущенко (Буренко, 72), Чидомере, Прихна (к), Кораблин (Семотюк, 65), Байдал, Войцеховский (Крохмаль, 84).

«Агробизнес»: Пидкивка, Гаврушко, Сидоренко, Зинь, Богославский, Лень, Теплый (Павлюк, 79), Толочко (к) (Палюх, 86), Сёмка (Слива, 79), Войтиховский, Нижник (Шмигельский, 79).

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
