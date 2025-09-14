Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 сентября 2025, 14:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 14:20
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?

Букмекер обнародовал рейтинг команд, на которые делают больше всего ставок

Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерский оператор Betano обнародовал рейтинг клубов, на которые чаще всего делают ставки пользователи в Лиге Конференций 2025/26.

Главным фаворитом игроков стал английский «Кристал Пэлас» – на его победу поставили 32,32% клиентов. На второй позиции расположилась итальянская «Фиорентина» (25,13%), которая два года подряд выходила в финал турнира. С минимальным отрывом третье место занял греческий АЕК (25,10%).

Донецкий «Шахтер» также вошел в топ – занимает четвертое место с результатом 4,27%, существенно отставая от лидеров, тогда как киевское «Динамо» в этот рейтинг не попало.

Замыкает пятерку испанский «Райо Вальекано», на который приходится 3,55% ставок.

Bulba_sumkin
Дырявые дай то Бог выше 30 места хоть бы поднялись в этом сезоне, но уверен что ничего не изменилось, и скромные команды снова будут вытирать ноги в эту офшорную помойку)
