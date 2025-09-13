Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок

Команды с украинцами вошли в число фаворитов европейских турниров

Новые данные оператора Betano показали, что Барселона является главным фаворитом Лиги чемпионов 2025/26 – на нее поставили 40,5% игроков. Далее идут Реал (14,1%) и Ливерпуль (13,5%). Прошлогодний победитель ПСЖ собрал лишь 7,5% ставок.

В Лиге Европы больше всего игроков Betano (23,5%) поддержали Рому, за ней следуют Астон Вилла и Ноттингем Форест (по 21,9%).

Среди прогнозов на финал Лиги чемпионов чаще всего встречается пара Барселона – Ливерпуль.

Напомним, что недавно оператор стал партнером Спортинга, Фламенго и Баварии.

