В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS между командами Шарлотт и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 32-й минуте легендарный аргентинец Лионель Месси не сумел реализовать пенальти, исполнив не самую идеальную «паненку». Лео упустил шанс вывести гостей вперед, после чего цапли пропустили три безответных мяча – хет-трик оформил Идан Токломати.

Главным арбитром этой встречи был украинский рефери Сергей Бойко.

MLS 2025. 14 сентября

Шарлотт – Интер Майами – 3:0

Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен.)

Удаление: Авилес, 79

ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



Видеообзор матча