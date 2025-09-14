Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
МЛС США
Шарлотт
14.09.2025 02:30 – FT 3 : 0
Интер Майами
Major League Soccer
14 сентября 2025, 13:19 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:24
ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS

В ночь на 14 сентября Интер Майами вместе с Лионелем уступил ФК Шарлотт 0:3

ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS между командами Шарлотт и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте легендарный аргентинец Лионель Месси не сумел реализовать пенальти, исполнив не самую идеальную «паненку». Лео упустил шанс вывести гостей вперед, после чего цапли пропустили три безответных мяча – хет-трик оформил Идан Токломати.

Главным арбитром этой встречи был украинский рефери Сергей Бойко.

MLS 2025. 14 сентября

Шарлотт – Интер Майами – 3:0

Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен.)

Удаление: Авилес, 79

ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Idan Gurno (Шарлотт).
79’
Томас Авилес (Интер Майами) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Idan Gurno (Шарлотт).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Idan Gurno (Шарлотт).
Сергей Бойко Лионель Месси Интер Майами Шарлотт (MLS) видео голов и обзор Major League Soccer (MLS) хет-трик удаление (красная карточка) видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
