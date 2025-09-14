ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
В ночь на 14 сентября Интер Майами вместе с Лионелем уступил ФК Шарлотт 0:3
В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS между командами Шарлотт и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 32-й минуте легендарный аргентинец Лионель Месси не сумел реализовать пенальти, исполнив не самую идеальную «паненку». Лео упустил шанс вывести гостей вперед, после чего цапли пропустили три безответных мяча – хет-трик оформил Идан Токломати.
Главным арбитром этой встречи был украинский рефери Сергей Бойко.
MLS 2025. 14 сентября
Шарлотт – Интер Майами – 3:0
Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен.)
Удаление: Авилес, 79
Видеообзор матча
События матча
