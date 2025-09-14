Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS

Ночью 14 сентября прошли матчи нового тура MLS.

В одном из поединков звездный «Интер» Майами отправился в гости к клубу «Шарлотт». Встреча команд состоялась на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте.

Главным арбитром матча стал украинский судья Сергей Бойко.

Гости с первых минут выпустили в стартовом составе известных игроков: Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль. Из-за дисквалификации вне заявки оказался Луис Суарес.

На 32-й минуте «Интер» получил шанс выйти вперед, заработав право на пенальти. К точке подошел легендарный Лионель Месси, однако удар аргентинца отразил вратарь.

Сразу после неудачного удара «Интер» моментально пропустил первый мяч. Во втором тайме преимущество хозяев только возросло. Нападающий «Шарлотт» Идан Токломати еще дважды поразил ворота соперника и оформил хет-трик.

«Интер» ответить сопернику так и не смог, итог – поражение «цапель» со счетом 0:3.

MLS. 14 сентября

«Шарлотт» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен.)

Удаление: Авилес, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча