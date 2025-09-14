Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 сентября 2025, 08:22
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS

«Шарлотт» не оставил шансов «цаплям»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью 14 сентября прошли матчи нового тура MLS.

В одном из поединков звездный «Интер» Майами отправился в гости к клубу «Шарлотт». Встреча команд состоялась на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте.

Главным арбитром матча стал украинский судья Сергей Бойко.

Гости с первых минут выпустили в стартовом составе известных игроков: Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль. Из-за дисквалификации вне заявки оказался Луис Суарес.

На 32-й минуте «Интер» получил шанс выйти вперед, заработав право на пенальти. К точке подошел легендарный Лионель Месси, однако удар аргентинца отразил вратарь.

Сразу после неудачного удара «Интер» моментально пропустил первый мяч. Во втором тайме преимущество хозяев только возросло. Нападающий «Шарлотт» Идан Токломати еще дважды поразил ворота соперника и оформил хет-трик.

«Интер» ответить сопернику так и не смог, итог – поражение «цапель» со счетом 0:3.

MLS. 14 сентября

«Шарлотт» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен.)

Удаление: Авилес, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Idan Gurno (Шарлотт).
79’
Томас Авилес (Интер Майами) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Idan Gurno (Шарлотт).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Idan Gurno (Шарлотт).
ВИДЕО. Перехитрить не удалось. Месси не забил пенальти в ворота Шарлотта
Фиорентіна – Наполи – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Фиалки буксуют в Серии A. Наполи одолел Фиорентину в игре с четырьмя голами
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Шарлотт (MLS) пенальти
