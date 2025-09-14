В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Лион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1