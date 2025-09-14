Франция14 сентября 2025, 17:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:59
Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Лион».
Игра пройдет в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ренн – ЛионСмотреть трансляцию
