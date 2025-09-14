Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Ренн
14.09.2025 21:45 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 сентября 2025, 17:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:59
4
0

Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

14 сентября 2025, 17:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:59
4
0
Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Лион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Ренн – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ренн – Лион
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

По теме:
Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Ренн Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
Футбол | 14 сентября 2025, 17:43 0
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ

14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура АПЛ

Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Футбол | 14 сентября 2025, 10:40 13
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?
Домашнее задание для Энрике. Как тренер может сделать ПСЖ сильнее?

Идеи, чем заняться испанскому наставнику в сезоне 2025/26

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14.09.2025, 04:20
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 27
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем