Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. MLS. Хет-трик Мюллера, провал Месси и Ко, ассист Смолякова
МЛС США
Сан-Диего
14.09.2025 05:30 – FT 1 : 3
Миннесота Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
14 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:04
148
0

MLS. Хет-трик Мюллера, провал Месси и Ко, ассист Смолякова

14 сентября прошли 15 матчей в американской лиге

14 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:04
148
0
MLS. Хет-трик Мюллера, провал Месси и Ко, ассист Смолякова
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 14 сентября состоялись 15 матчей нового тура MLS.

«Коламбус Крю» вместе с украинским защитником Евгением Чеберко одержали победу над клубом «Атланта Юнайтед» в результативном матче с девятью голами – 5:4.

Неожиданное поражение «Шарлотт» нанес звездному «Интеру» Майами. «Чапли» уступили со счетом 0:3, а Лионель Месси не реализовал пенальти.

В гостевом матче «Сент-Луис Сити» уверенно обыграл «Клуб де Фут Монреаль» – 0:2. Украинский полузащитник Геннадий Синчук вышел во втором тайме, но не спас «Клуб де Фут Монреаль» от поражения.

Клуб «Остин» не смог навязать борьбу «Далласу» в выездном матче. Команда вместе с украинцем Александром Сватком уступила со счетом 0:2.

Известный немецкий футболист Томас Мюллер устроил шоу во втором матче за «Ванкувер Уайткэпс». Игрок оформил хет-трик и отдал ассист в игре с «Филадельфией Юнион». В итоге «Ванкувер Уайткэпс» одержал разгромную победу – 7:0.

MLS. 14 сентября

«Атланта Юнайтед» – «Коламбус Крю» – 4:5

Голы: Альмирон 45+3 (пен.), Амадор 46, Тиаре 50, 88 – Росси 14, 17, 39, Абу Али 25, Эррера 30

«Ди Си Юнайтед» – «Орландо Сити» – 1:1

Голы: Хопкинс 33 – Фримен 53

Удаление: Макнотон 57

«Клуб де Фут Монреаль» – «Сент-Луис Сити» – 0:2

Голы: Валлем 11, Хартель 55

«Нью-Ингленд Революшн» – «Торонто» – 1:1

Голы: Лангони 90 – Корбяну 75

«Цинциннати» – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Бреннер 73, Эвандер 90+8 – Сарридж 84

«Шарлотт» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Токломати 34, 47, 84 (пен.)
Удаление: Авилес 79

«Сан-Хосе Эртквейс» – «Лос-Анджелес» – 2:4

Голы: Джадд 18, Палленсия 90 (автогол) – Сон Хин Мин 1, Буанга 9, 12, 87

«Сиэтл Саундерс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 2:2

Голы: Феррейра 5, Мусовски 41 – Йосида 44, Ямане 87

«Даллас» – «Остин» – 2:0

Голы: Муса 2, Камунго 49

«Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити» – 1:3

Голы: Цинкернагель 13 – Меркау 40, Мартинес 57, Рейд 90+3

«Колорадо Рэпидс» – «Хьюстон Динамо» – 2:1

Голы: Бассетт 10, Фелипе Андраде 90+6 (автогол) – Макглинн 68

Удаление: Артур 90+8

«Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити» – 2:1

Голы: Луна 40, Катранис 62 – Вера 71 (автогол)

«Ванкувер Уайткэпс» – «Филадельфия Юнион» – 7:0

Голы: Лаборда 18, Сабби 24, 61, Мюллер 29 (пен.), 45+1 (пен.), 88, Эллуми 80

«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1

Голы: Рохас 28, Антони 73 – Форсберг 70

«Сан-Диего» – «Миннесота Юнайтед» – 1:3

Голы: Тверсков 90+5 – Марканич 74, Гарви 77, Триантис 90+2

Турнирная таблица

Восточная конференция

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 30 17 6 7 49 - 33 20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто 57
2 Цинциннати 30 17 4 9 44 - 37 21.09.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити17.08.25 Портленд Тимберс 2:3 Цинциннати11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт 55
3 Шарлотт 30 17 2 11 51 - 40 20.09.25 19:00 Нью-Йорк Сити - Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз17.08.25 Шарлотт 1:0 Реал Солт-Лейк11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт 53
4 Нэшвилл 30 15 5 10 50 - 35 21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл10.08.25 Сент-Луис Сити 3:1 Нэшвилл 50
5 Коламбус Крю 29 13 10 6 48 - 43 18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити 49
6 Орландо Сити 29 13 9 7 55 - 41 21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити17.08.25 Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити 48
7 Нью-Йорк Сити 28 14 5 9 41 - 33 18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл26.07.25 Даллас 3:4 Нью-Йорк Сити 47
8 Интер Майами 26 13 7 6 54 - 43 17.09.25 02:30 Интер Майами - Сиэтл Саундерс14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами17.08.25 Интер Майами 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами27.07.25 Интер Майами 0:0 Цинциннати 46
9 Чикаго Файр 29 12 6 11 54 - 53 21.09.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр17.08.25 Чикаго Файр 3:2 Сент-Луис Сити10.08.25 Чикаго Файр 2:2 Лос-Анджелес 42
10 Нью-Йорк Ред Буллз 30 11 7 12 43 - 40 21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион11.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк 40
11 Нью-Инглэнд Революшн 30 8 8 14 39 - 44 20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн17.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес 32
12 Торонто 29 5 11 13 29 - 36 21.09.25 02:30 Коламбус Крю - Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто 26
13 Атланта Юнайтед 29 5 11 13 36 - 54 20.09.25 23:30 Атланта Юнайтед - Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто17.08.25 Колорадо Рэпидс 3:1 Атланта Юнайтед10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед 26
14 ДС Юнайтед 30 5 10 15 27 - 55 21.09.25 02:30 Интер Майами - ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед10.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ДС Юнайтед 25
15 Монреаль Импакт 30 5 9 16 29 - 53 21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт24.08.25 Монреаль Импакт 3:2 Остин17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед 24
Полная таблица

Западная конференция

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Диего 30 17 5 8 55 - 37 20.09.25 23:30 Атланта Юнайтед - Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего24.08.25 Сан-Диего 0:0 Портленд Тимберс18.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:2 Сан-Диего10.08.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Диего 56
2 Миннесота Юнайтед 30 15 9 6 51 - 33 21.09.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс24.08.25 Реал Солт-Лейк 1:3 Миннесота Юнайтед17.08.25 Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс11.08.25 Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс 54
3 Ванкувер Вайткепс 28 15 7 6 54 - 31 21.09.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Вайткепс14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити18.08.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Хьюстон Динамо10.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Ванкувер Вайткепс27.07.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити 52
4 Сиэтл Саундерс 28 12 9 7 50 - 40 17.09.25 02:30 Интер Майами - Сиэтл Саундерс14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси25.08.25 Сиэтл Саундерс 5:2 Спортинг Канзас-Сити17.08.25 Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс11.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:4 Сиэтл Саундерс27.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Сиэтл Саундерс 45
5 Лос-Анджелес 27 12 8 7 49 - 35 18.09.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего24.08.25 Даллас 1:1 Лос-Анджелес17.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес10.08.25 Чикаго Файр 2:2 Лос-Анджелес 44
6 Портленд Тимберс 29 11 9 9 38 - 39 21.09.25 03:30 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс24.08.25 Сан-Диего 0:0 Портленд Тимберс17.08.25 Портленд Тимберс 2:3 Цинциннати10.08.25 Даллас 2:0 Портленд Тимберс 42
7 Остин 29 11 8 10 31 - 37 22.09.25 02:00 Остин - Сиэтл Саундерс14.09.25 Даллас 3:0 Остин08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Монреаль Импакт 3:2 Остин17.08.25 Остин 1:1 Даллас 41
8 Колорадо Рэпидс 30 11 6 13 40 - 49 21.09.25 03:30 Даллас - Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс24.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс17.08.25 Колорадо Рэпидс 3:1 Атланта Юнайтед11.08.25 Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс 39
9 Сан-Хосе Эртквейкс 30 9 8 13 55 - 55 21.09.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс18.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:2 Сан-Диего10.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Ванкувер Вайткепс 35
10 Реал Солт-Лейк 28 10 4 14 30 - 37 18.09.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити24.08.25 Реал Солт-Лейк 1:3 Миннесота Юнайтед17.08.25 Шарлотт 1:0 Реал Солт-Лейк11.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк27.07.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс 34
11 Даллас 29 8 10 11 43 - 48 21.09.25 03:30 Даллас - Колорадо Рэпидс14.09.25 Даллас 3:0 Остин07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас24.08.25 Даллас 1:1 Лос-Анджелес17.08.25 Остин 1:1 Даллас10.08.25 Даллас 2:0 Портленд Тимберс 34
12 Хьюстон Динамо 30 8 9 13 39 - 49 21.09.25 03:30 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси31.08.25 Сент-Луис Сити 2:3 Хьюстон Динамо24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс18.08.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Хьюстон Динамо 33
13 Спортинг Канзас-Сити 30 7 6 17 45 - 61 21.09.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс25.08.25 Сиэтл Саундерс 5:2 Спортинг Канзас-Сити17.08.25 Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити 27
14 Сент-Луис Сити 30 6 7 17 36 - 51 21.09.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас31.08.25 Сент-Луис Сити 2:3 Хьюстон Динамо24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити17.08.25 Чикаго Файр 3:2 Сент-Луис Сити 25
15 Лос-Анжелес Гэлакси 29 4 9 16 35 - 58 21.09.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Цинциннати14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси24.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс17.08.25 Интер Майами 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси11.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:4 Сиэтл Саундерс 21
Полная таблица

По теме:
ВИДЕО. Как украинец ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS
ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0
Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS) Сан-Хосе Эртквейкс Атланта Юнайтед Коламбус Крю Ди Си Юнайтед Клуб де Фут Монреаль Сент-Луис Сити Орландо Сити Торонто (MLS) Нью-Инглэнд Революшн Шарлотт (MLS) Интер Майами Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси Даллас (MLS) Остин (MLS) Чикаго Файр Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед Сан-Диего (MLS) Цинциннати (MLS) Нэшвилл (MLS)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
Волейбол | 14 сентября 2025, 10:42 19
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни

Теперь, чтобы претендовать на место в плей-офф, должны побеждать чемпионов мира

От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге
Футбол | 14 сентября 2025, 13:31 0
От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге
От Раца до Крапивцова. Как украинские футболисты играли в Ла Лиге

Владислав Ванат станет 18-м украинцем в элитном дивизионе испанского футбола

Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 5
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем