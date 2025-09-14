MLS. Хет-трик Мюллера, провал Месси и Ко, ассист Смолякова
14 сентября прошли 15 матчей в американской лиге
В ночь на 14 сентября состоялись 15 матчей нового тура MLS.
«Коламбус Крю» вместе с украинским защитником Евгением Чеберко одержали победу над клубом «Атланта Юнайтед» в результативном матче с девятью голами – 5:4.
Неожиданное поражение «Шарлотт» нанес звездному «Интеру» Майами. «Чапли» уступили со счетом 0:3, а Лионель Месси не реализовал пенальти.
В гостевом матче «Сент-Луис Сити» уверенно обыграл «Клуб де Фут Монреаль» – 0:2. Украинский полузащитник Геннадий Синчук вышел во втором тайме, но не спас «Клуб де Фут Монреаль» от поражения.
Клуб «Остин» не смог навязать борьбу «Далласу» в выездном матче. Команда вместе с украинцем Александром Сватком уступила со счетом 0:2.
Известный немецкий футболист Томас Мюллер устроил шоу во втором матче за «Ванкувер Уайткэпс». Игрок оформил хет-трик и отдал ассист в игре с «Филадельфией Юнион». В итоге «Ванкувер Уайткэпс» одержал разгромную победу – 7:0.
MLS. 14 сентября
«Атланта Юнайтед» – «Коламбус Крю» – 4:5
Голы: Альмирон 45+3 (пен.), Амадор 46, Тиаре 50, 88 – Росси 14, 17, 39, Абу Али 25, Эррера 30
«Ди Си Юнайтед» – «Орландо Сити» – 1:1
Голы: Хопкинс 33 – Фримен 53
Удаление: Макнотон 57
«Клуб де Фут Монреаль» – «Сент-Луис Сити» – 0:2
Голы: Валлем 11, Хартель 55
«Нью-Ингленд Революшн» – «Торонто» – 1:1
Голы: Лангони 90 – Корбяну 75
«Цинциннати» – «Нэшвилл» – 2:1
Голы: Бреннер 73, Эвандер 90+8 – Сарридж 84
«Шарлотт» – «Интер» Майами – 3:0
Голы: Токломати 34, 47, 84 (пен.)
Удаление: Авилес 79
«Сан-Хосе Эртквейс» – «Лос-Анджелес» – 2:4
Голы: Джадд 18, Палленсия 90 (автогол) – Сон Хин Мин 1, Буанга 9, 12, 87
«Сиэтл Саундерс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 2:2
Голы: Феррейра 5, Мусовски 41 – Йосида 44, Ямане 87
«Даллас» – «Остин» – 2:0
Голы: Муса 2, Камунго 49
«Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити» – 1:3
Голы: Цинкернагель 13 – Меркау 40, Мартинес 57, Рейд 90+3
«Колорадо Рэпидс» – «Хьюстон Динамо» – 2:1
Голы: Бассетт 10, Фелипе Андраде 90+6 (автогол) – Макглинн 68
Удаление: Артур 90+8
«Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити» – 2:1
Голы: Луна 40, Катранис 62 – Вера 71 (автогол)
«Ванкувер Уайткэпс» – «Филадельфия Юнион» – 7:0
Голы: Лаборда 18, Сабби 24, 61, Мюллер 29 (пен.), 45+1 (пен.), 88, Эллуми 80
«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1
Голы: Рохас 28, Антони 73 – Форсберг 70
«Сан-Диего» – «Миннесота Юнайтед» – 1:3
Голы: Тверсков 90+5 – Марканич 74, Гарви 77, Триантис 90+2
Турнирная таблица
Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|6
|7
|49 - 33
|20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто
|57
|2
|Цинциннати
|30
|17
|4
|9
|44 - 37
|21.09.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити17.08.25 Портленд Тимберс 2:3 Цинциннати11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт
|55
|3
|Шарлотт
|30
|17
|2
|11
|51 - 40
|20.09.25 19:00 Нью-Йорк Сити - Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз17.08.25 Шарлотт 1:0 Реал Солт-Лейк11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт
|53
|4
|Нэшвилл
|30
|15
|5
|10
|50 - 35
|21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл10.08.25 Сент-Луис Сити 3:1 Нэшвилл
|50
|5
|Коламбус Крю
|29
|13
|10
|6
|48 - 43
|18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити
|49
|6
|Орландо Сити
|29
|13
|9
|7
|55 - 41
|21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити17.08.25 Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити
|48
|7
|Нью-Йорк Сити
|28
|14
|5
|9
|41 - 33
|18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл26.07.25 Даллас 3:4 Нью-Йорк Сити
|47
|8
|Интер Майами
|26
|13
|7
|6
|54 - 43
|17.09.25 02:30 Интер Майами - Сиэтл Саундерс14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами17.08.25 Интер Майами 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами27.07.25 Интер Майами 0:0 Цинциннати
|46
|9
|Чикаго Файр
|29
|12
|6
|11
|54 - 53
|21.09.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр17.08.25 Чикаго Файр 3:2 Сент-Луис Сити10.08.25 Чикаго Файр 2:2 Лос-Анджелес
|42
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|11
|7
|12
|43 - 40
|21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион11.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк
|40
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|8
|14
|39 - 44
|20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн17.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес
|32
|12
|Торонто
|29
|5
|11
|13
|29 - 36
|21.09.25 02:30 Коламбус Крю - Торонто14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто
|26
|13
|Атланта Юнайтед
|29
|5
|11
|13
|36 - 54
|20.09.25 23:30 Атланта Юнайтед - Сан-Диего14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто17.08.25 Колорадо Рэпидс 3:1 Атланта Юнайтед10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
|26
|14
|ДС Юнайтед
|30
|5
|10
|15
|27 - 55
|21.09.25 02:30 Интер Майами - ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед10.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ДС Юнайтед
|25
|15
|Монреаль Импакт
|30
|5
|9
|16
|29 - 53
|21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт24.08.25 Монреаль Импакт 3:2 Остин17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
|24
Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Диего
|30
|17
|5
|8
|55 - 37
|20.09.25 23:30 Атланта Юнайтед - Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего24.08.25 Сан-Диего 0:0 Портленд Тимберс18.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:2 Сан-Диего10.08.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Диего
|56
|2
|Миннесота Юнайтед
|30
|15
|9
|6
|51 - 33
|21.09.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс24.08.25 Реал Солт-Лейк 1:3 Миннесота Юнайтед17.08.25 Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс11.08.25 Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
|54
|3
|Ванкувер Вайткепс
|28
|15
|7
|6
|54 - 31
|21.09.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Вайткепс14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити18.08.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Хьюстон Динамо10.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Ванкувер Вайткепс27.07.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити
|52
|4
|Сиэтл Саундерс
|28
|12
|9
|7
|50 - 40
|17.09.25 02:30 Интер Майами - Сиэтл Саундерс14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси25.08.25 Сиэтл Саундерс 5:2 Спортинг Канзас-Сити17.08.25 Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс11.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:4 Сиэтл Саундерс27.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Сиэтл Саундерс
|45
|5
|Лос-Анджелес
|27
|12
|8
|7
|49 - 35
|18.09.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес01.09.25 Лос-Анджелес 1:2 Сан-Диего24.08.25 Даллас 1:1 Лос-Анджелес17.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес10.08.25 Чикаго Файр 2:2 Лос-Анджелес
|44
|6
|Портленд Тимберс
|29
|11
|9
|9
|38 - 39
|21.09.25 03:30 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз31.08.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс24.08.25 Сан-Диего 0:0 Портленд Тимберс17.08.25 Портленд Тимберс 2:3 Цинциннати10.08.25 Даллас 2:0 Портленд Тимберс
|42
|7
|Остин
|29
|11
|8
|10
|31 - 37
|22.09.25 02:00 Остин - Сиэтл Саундерс14.09.25 Даллас 3:0 Остин08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Монреаль Импакт 3:2 Остин17.08.25 Остин 1:1 Даллас
|41
|8
|Колорадо Рэпидс
|30
|11
|6
|13
|40 - 49
|21.09.25 03:30 Даллас - Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс24.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс17.08.25 Колорадо Рэпидс 3:1 Атланта Юнайтед11.08.25 Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
|39
|9
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|9
|8
|13
|55 - 55
|21.09.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес31.08.25 Остин 3:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс18.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:2 Сан-Диего10.08.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Ванкувер Вайткепс
|35
|10
|Реал Солт-Лейк
|28
|10
|4
|14
|30 - 37
|18.09.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити24.08.25 Реал Солт-Лейк 1:3 Миннесота Юнайтед17.08.25 Шарлотт 1:0 Реал Солт-Лейк11.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк27.07.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс
|34
|11
|Даллас
|29
|8
|10
|11
|43 - 48
|21.09.25 03:30 Даллас - Колорадо Рэпидс14.09.25 Даллас 3:0 Остин07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас24.08.25 Даллас 1:1 Лос-Анджелес17.08.25 Остин 1:1 Даллас10.08.25 Даллас 2:0 Портленд Тимберс
|34
|12
|Хьюстон Динамо
|30
|8
|9
|13
|39 - 49
|21.09.25 03:30 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси31.08.25 Сент-Луис Сити 2:3 Хьюстон Динамо24.08.25 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эртквейкс18.08.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Хьюстон Динамо
|33
|13
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|7
|6
|17
|45 - 61
|21.09.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити08.09.25 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Остин31.08.25 Спортинг Канзас-Сити 4:2 Колорадо Рэпидс25.08.25 Сиэтл Саундерс 5:2 Спортинг Канзас-Сити17.08.25 Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити
|27
|14
|Сент-Луис Сити
|30
|6
|7
|17
|36 - 51
|21.09.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити07.09.25 Сент-Луис Сити 1:1 Даллас31.08.25 Сент-Луис Сити 2:3 Хьюстон Динамо24.08.25 Ванкувер Вайткепс 3:2 Сент-Луис Сити17.08.25 Чикаго Файр 3:2 Сент-Луис Сити
|25
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|29
|4
|9
|16
|35 - 58
|21.09.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Цинциннати14.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси07.09.25 Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси24.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс17.08.25 Интер Майами 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси11.08.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:4 Сиэтл Саундерс
|21
