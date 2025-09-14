MLS. Хет-трик Мюллера, провал Месси и Ко, ассист Смолякова

В ночь на 14 сентября состоялись 15 матчей нового тура MLS.

«Коламбус Крю» вместе с украинским защитником Евгением Чеберко одержали победу над клубом «Атланта Юнайтед» в результативном матче с девятью голами – 5:4.

Неожиданное поражение «Шарлотт» нанес звездному «Интеру» Майами. «Чапли» уступили со счетом 0:3, а Лионель Месси не реализовал пенальти.

В гостевом матче «Сент-Луис Сити» уверенно обыграл «Клуб де Фут Монреаль» – 0:2. Украинский полузащитник Геннадий Синчук вышел во втором тайме, но не спас «Клуб де Фут Монреаль» от поражения.

Клуб «Остин» не смог навязать борьбу «Далласу» в выездном матче. Команда вместе с украинцем Александром Сватком уступила со счетом 0:2.

Известный немецкий футболист Томас Мюллер устроил шоу во втором матче за «Ванкувер Уайткэпс». Игрок оформил хет-трик и отдал ассист в игре с «Филадельфией Юнион». В итоге «Ванкувер Уайткэпс» одержал разгромную победу – 7:0.

MLS. 14 сентября

«Атланта Юнайтед» – «Коламбус Крю» – 4:5

Голы: Альмирон 45+3 (пен.), Амадор 46, Тиаре 50, 88 – Росси 14, 17, 39, Абу Али 25, Эррера 30

«Ди Си Юнайтед» – «Орландо Сити» – 1:1

Голы: Хопкинс 33 – Фримен 53

Удаление: Макнотон 57

«Клуб де Фут Монреаль» – «Сент-Луис Сити» – 0:2

Голы: Валлем 11, Хартель 55

«Нью-Ингленд Революшн» – «Торонто» – 1:1

Голы: Лангони 90 – Корбяну 75

«Цинциннати» – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Бреннер 73, Эвандер 90+8 – Сарридж 84

«Шарлотт» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Токломати 34, 47, 84 (пен.)

Удаление: Авилес 79

«Сан-Хосе Эртквейс» – «Лос-Анджелес» – 2:4

Голы: Джадд 18, Палленсия 90 (автогол) – Сон Хин Мин 1, Буанга 9, 12, 87

«Сиэтл Саундерс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 2:2

Голы: Феррейра 5, Мусовски 41 – Йосида 44, Ямане 87

«Даллас» – «Остин» – 2:0

Голы: Муса 2, Камунго 49

«Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити» – 1:3

Голы: Цинкернагель 13 – Меркау 40, Мартинес 57, Рейд 90+3

«Колорадо Рэпидс» – «Хьюстон Динамо» – 2:1

Голы: Бассетт 10, Фелипе Андраде 90+6 (автогол) – Макглинн 68

Удаление: Артур 90+8

«Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити» – 2:1

Голы: Луна 40, Катранис 62 – Вера 71 (автогол)

«Ванкувер Уайткэпс» – «Филадельфия Юнион» – 7:0

Голы: Лаборда 18, Сабби 24, 61, Мюллер 29 (пен.), 45+1 (пен.), 88, Эллуми 80

«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1

Голы: Рохас 28, Антони 73 – Форсберг 70

«Сан-Диего» – «Миннесота Юнайтед» – 1:3

Голы: Тверсков 90+5 – Марканич 74, Гарви 77, Триантис 90+2

Турнирная таблица

Восточная конференция

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Филадельфия Юнион 30 17 6 7 49 - 33 20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион 31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр 17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион 10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто 57 2 Цинциннати 30 17 4 9 44 - 37 21.09.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Цинциннати 14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 31.08.25 Цинциннати 0:1 Филадельфия Юнион 24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити 17.08.25 Портленд Тимберс 2:3 Цинциннати 11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт 55 3 Шарлотт 30 17 2 11 51 - 40 20.09.25 19:00 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами 31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт 25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз 17.08.25 Шарлотт 1:0 Реал Солт-Лейк 11.08.25 Цинциннати 0:1 Шарлотт 53 4 Нэшвилл 30 15 5 10 50 - 35 21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл 14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед 24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити 18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл 10.08.25 Сент-Луис Сити 3:1 Нэшвилл 50 5 Коламбус Крю 29 13 10 6 48 - 43 18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю 31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю 24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн 17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю 26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити 49 6 Орландо Сити 29 13 9 7 55 - 41 21.09.25 02:30 Орландо Сити - Нэшвилл 14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити 24.08.25 Нэшвилл 5:1 Орландо Сити 17.08.25 Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити 11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами 26.07.25 Коламбус Крю 1:3 Орландо Сити 48 7 Нью-Йорк Сити 28 14 5 9 41 - 33 18.09.25 02:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити 31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед 24.08.25 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Сити 18.08.25 Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл 26.07.25 Даллас 3:4 Нью-Йорк Сити 47 8 Интер Майами 26 13 7 6 54 - 43 17.09.25 02:30 Интер Майами - Сиэтл Саундерс 14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами 24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами 17.08.25 Интер Майами 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси 11.08.25 Орландо Сити 4:1 Интер Майами 27.07.25 Интер Майами 0:0 Цинциннати 46 9 Чикаго Файр 29 12 6 11 54 - 53 21.09.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 14.09.25 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Сити 07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн 24.08.25 Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр 17.08.25 Чикаго Файр 3:2 Сент-Луис Сити 10.08.25 Чикаго Файр 2:2 Лос-Анджелес 42 10 Нью-Йорк Ред Буллз 30 11 7 12 43 - 40 21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз 14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 31.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Коламбус Крю 25.08.25 Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз 17.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион 11.08.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Реал Солт-Лейк 40 11 Нью-Инглэнд Революшн 30 8 8 14 39 - 44 20.09.25 21:30 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто 07.09.25 Чикаго Файр 3:2 Нью-Инглэнд Революшн 31.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Шарлотт 24.08.25 Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн 17.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес 32 12 Торонто 29 5 11 13 29 - 36 21.09.25 02:30 Коламбус Крю - Торонто 14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто 31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто 17.08.25 Торонто 1:1 Коламбус Крю 10.08.25 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто 26 13 Атланта Юнайтед 29 5 11 13 36 - 54 20.09.25 23:30 Атланта Юнайтед - Сан-Диего 14.09.25 Атланта Юнайтед 4:5 Коламбус Крю 31.08.25 Нэшвилл 0:1 Атланта Юнайтед 24.08.25 Атланта Юнайтед 0:0 Торонто 17.08.25 Колорадо Рэпидс 3:1 Атланта Юнайтед 10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед 26 14 ДС Юнайтед 30 5 10 15 27 - 55 21.09.25 02:30 Интер Майами - ДС Юнайтед 14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити 31.08.25 Нью-Йорк Сити 1:2 ДС Юнайтед 24.08.25 ДС Юнайтед 1:1 Интер Майами 17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед 10.08.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ДС Юнайтед 25 15 Монреаль Импакт 30 5 9 16 29 - 53 21.09.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Ред Буллз 14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити 31.08.25 Торонто 1:1 Монреаль Импакт 24.08.25 Монреаль Импакт 3:2 Остин 17.08.25 Монреаль Импакт 1:1 ДС Юнайтед 10.08.25 Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед 24 Полная таблица

Западная конференция