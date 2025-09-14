Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Перехитрить не удалось. Месси не забил пенальти в ворота Шарлотта
Major League Soccer
14 сентября 2025, 04:52 | Обновлено 14 сентября 2025, 05:45
«Интер Майами» разгромно уступил

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в матче Major League Soccer «Интер Майами» играл на выезде против «Шарлотт».

При счете 0:0 на 32-й минуте гости получили право на пробитие пенальти.

К отметке подошел легендарный Лионель Месси и решил перехитрить голкипера, пробив «барышней». Но хорватский голкипер Кристиан Кахлин спокойно забрал мяч в руки.

В итоге «Шарлотт» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0.

Интер Майами пенальти Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
