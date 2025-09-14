ВИДЕО. Перехитрить не удалось. Месси не забил пенальти в ворота Шарлотта
«Интер Майами» разгромно уступил
14 сентября в матче Major League Soccer «Интер Майами» играл на выезде против «Шарлотт».
При счете 0:0 на 32-й минуте гости получили право на пробитие пенальти.
К отметке подошел легендарный Лионель Месси и решил перехитрить голкипера, пробив «барышней». Но хорватский голкипер Кристиан Кахлин спокойно забрал мяч в руки.
В итоге «Шарлотт» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0.
"Lionel Messi"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 14, 2025
Porque la quiso picar a lo Panenka, el arquero se quedó en el medio y le atajó el penal en el partido del Inter Miami ante Charlotte por la MLS. Definió como el orto el enano hijo de re mil puta.
pic.twitter.com/gmP2PdoX1H
