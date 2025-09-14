ВИДЕО. Перехитрить не удалось. Месси не забил пенальти в ворота Шарлотта

14 сентября в матче Major League Soccer «Интер Майами» играл на выезде против «Шарлотт».

При счете 0:0 на 32-й минуте гости получили право на пробитие пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К отметке подошел легендарный Лионель Месси и решил перехитрить голкипера, пробив «барышней». Но хорватский голкипер Кристиан Кахлин спокойно забрал мяч в руки.

В итоге «Шарлотт» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0.