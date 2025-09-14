Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате

13 сентября было сыграно четыре матча 5-го тура чемпионата Португалии.

«Порту» одержал победу над «Насьоналем» благодаря забитому пенальти на 31-й минуте. Отличился Саму.

«Спортинг» на выезде смог вырвать победу над «Фамалианом» – 2:1. Хозяева сначала вышли вперед, но не смогли удержать положительный для себя счет.

«Морейренсе» обыграл «Риу Аве» – 3:1. С таким же счетом завершился матч «Эшторил» – АВС – 3:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Португалии. 5-й тур

Морейренсе – Риу Аве – 3:1

Голы: Травассос, 46, Марселу, 61, Аланзиньо, 69, – Андре Луис, 84

Эшторил – АВС – 3:1

Голы: Ломинадзе, 12, Карвальо, 28, Санчес, 52, – Спенсер, 78

Порту – Насьональ – 1:0

Гол: Саму, 31 (пенальти)

Фамаликау – Спортинг – 1:2

Голы: Са, 17, – Гонсалвеш, 22, Суарес, 65