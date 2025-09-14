Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате
Чемпионат Португалии
Порту
13.09.2025 20:00 – FT 1 : 0
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 сентября 2025, 04:10 | Обновлено 14 сентября 2025, 05:22
17
0

Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате

В чемпионате Португалии сыграли матчи 5-го тура

14 сентября 2025, 04:10 | Обновлено 14 сентября 2025, 05:22
17
0
Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября было сыграно четыре матча 5-го тура чемпионата Португалии.

«Порту» одержал победу над «Насьоналем» благодаря забитому пенальти на 31-й минуте. Отличился Саму.

«Спортинг» на выезде смог вырвать победу над «Фамалианом» – 2:1. Хозяева сначала вышли вперед, но не смогли удержать положительный для себя счет.

«Морейренсе» обыграл «Риу Аве» – 3:1. С таким же счетом завершился матч «Эшторил» – АВС – 3:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Португалии. 5-й тур

Морейренсе – Риу Аве – 3:1

Голы: Травассос, 46, Марселу, 61, Аланзиньо, 69, – Андре Луис, 84

Эшторил – АВС – 3:1

Голы: Ломинадзе, 12, Карвальо, 28, Санчес, 52, – Спенсер, 78

Порту – Насьональ – 1:0

Гол: Саму, 31 (пенальти)

Фамаликау – Спортинг – 1:2

Голы: Са, 17, – Гонсалвеш, 22, Суарес, 65

События матча

31’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
По теме:
Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча
Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Порту повторил достижение 8-летней давности
AVS Морейренсе Риу Аве Эшторил Порту Насьонал Фуншал Фамаликау Спортинг Лиссабон видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Футбол | 14 сентября 2025, 01:35 0
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»

«Оболонь» вырвала ничью у киевского «Динамо»

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Бокс | 13.09.2025, 14:27
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Футбол | 13.09.2025, 21:30
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем