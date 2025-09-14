Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате
В чемпионате Португалии сыграли матчи 5-го тура
13 сентября было сыграно четыре матча 5-го тура чемпионата Португалии.
«Порту» одержал победу над «Насьоналем» благодаря забитому пенальти на 31-й минуте. Отличился Саму.
«Спортинг» на выезде смог вырвать победу над «Фамалианом» – 2:1. Хозяева сначала вышли вперед, но не смогли удержать положительный для себя счет.
«Морейренсе» обыграл «Риу Аве» – 3:1. С таким же счетом завершился матч «Эшторил» – АВС – 3:1.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Португалии. 5-й тур
Морейренсе – Риу Аве – 3:1
Голы: Травассос, 46, Марселу, 61, Аланзиньо, 69, – Андре Луис, 84
Эшторил – АВС – 3:1
Голы: Ломинадзе, 12, Карвальо, 28, Санчес, 52, – Спенсер, 78
Порту – Насьональ – 1:0
Гол: Саму, 31 (пенальти)
Фамаликау – Спортинг – 1:2
Голы: Са, 17, – Гонсалвеш, 22, Суарес, 65
