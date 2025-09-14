Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Фанатов впечатлило давний снимок Роналду и Собослаи. 16 лет назад

Доминик Собослаи в 2009-м году выходил на поле вместе с Криштиану Роналду

ФОТО. Фанатов впечатлило давний снимок Роналду и Собослаи. 16 лет назад
Reddit. Доминик Собослаи и Криштиану Роналду

Вирусное фото с матча Венгрия – Португалия показало трогательный момент: Доминик Собослаи и Криштиану Роналду снова встретились на поле спустя 16 лет.

В 2009 году восьмилетний Собослаи вышел талисманом на матч в Будапеште рядом с Роналду, которому тогда было 24, и он только перешел в «Реал Мадрид».

Теперь Собослаи – капитан сборной Венгрии, а 40-летний Роналду по-прежнему ведет Португалию. Португальцы выиграли 3:2, Криштиану забил гол.

Снимки 2009 и 2025 годов стали символом невероятного долголетия Роналду и стремительного восхождения Собослаи, который признался, что детством считал португальца своим кумиром.

«Я не знал, что Доминику Собослаи всего 24 года. Думал, что ему ближе к 28. Он уже потрясающе играет и даже еще не достиг пика формы», – написал один из шокированных пользователей платформы Reddit.

