7-й гол Мбаппе в ворота Реал Сосьедад. Кому француз забивал больше?
Гол звездного нападающего помог «Реалу» набрать очередные три очка в чемпионате
В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
Гол и результативную передачу за королевский клуб отметился Килиан Мбаппе.
Французский нападающий забил 7 голов в 6 матчах против «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Только против «Барселоны» среди нефранцузских команд форвард имеет большее количество забитых мячей – 11.
Наибольшее количество голов Килиана Мбаппе нефранцузским командам
- 11 – против Барселоны
- 7 – против Манчестер Сити
- 7 – против Реал Сосьедад
Всего в активе Килиана Мбаппе 35 голов в 38 матчах Ла Лиги.
7 - Kylian Mbappé has scored seven goals in six matches against Real Sociedad in all competitions. Only against FC Barcelona (11) has he scored more goals against non-French opponents (he also scored seven against Manchester City). Favourites. pic.twitter.com/c754uZCovC— OptaJose (@OptaJose) September 13, 2025
