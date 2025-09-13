Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 сентября 2025, 23:17 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:18
65
0

7-й гол Мбаппе в ворота Реал Сосьедад. Кому француз забивал больше?

Гол звездного нападающего помог «Реалу» набрать очередные три очка в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Гол и результативную передачу за королевский клуб отметился Килиан Мбаппе.

Французский нападающий забил 7 голов в 6 матчах против «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Только против «Барселоны» среди нефранцузских команд форвард имеет большее количество забитых мячей – 11.

Наибольшее количество голов Килиана Мбаппе нефранцузским командам

  • 11 – против Барселоны
  • 7 – против Манчестер Сити
  • 7 – против Реал Сосьедад

Всего в активе Килиана Мбаппе 35 голов в 38 матчах Ла Лиги.

чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Реал Сосьедад - Реал Мадрид статистика Барселона Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
