Источник: Луис Энрике имеет большие планы по Забарному

Украинец должен стать заменой капитану парижан Маркиньосу

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во французском «ПСЖ» возлагают большие надежды на украинского защитника Илью Забарного, который стал игроком парижан только летом 2025 года.

Так, по информации L'Equipe, на подписании 22-летнего игрока настоял непосредственно главный тренер команды Луис Энрике. Испанский специалист тем самым хотел добавить защите «ПСЖ» физической силы и использовать универсальность украинца.

В то же время Le Parisien сообщает, что в текущем сезоне Забарный будет получать много игрового времени, поскольку в нем Энрике видит замену капитану команды Маркиньосу, который, вероятно, проводит последний сезон в клубе. И теперь все будет зависеть от Ильи – сможет ли он доказать на поле, что достоин места в стартовом составе.

Ранее французский журналист скептически оценил уровень Забарного.

ПСЖ Илья Забарный Маркиньос чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
