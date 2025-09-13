Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
«Горняки» сыграли вничью 1:1
Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поединок пятого тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1).
«Сегодня мы не сыграли хорошо. Хочу поздравить «Металлист 1925» с положительным результатом. Сочувствую по поводу травмы Рамика, мы все переживали за него, это трагический момент, желаю ему скорейшего выздоровления.
Мы сегодня играли не так, как я хотел. Если бы не победили, я бы все равно не был доволен результатом. За результат этого матча ответственен только я.
Мы потеряли очки и не воспользовались ошибкой Динамо в матче с «Оболонью»? Не знаю, что там с «Динамо», я сконцентрирован только на нашей игре. Действия арбитра в конце матча? Это спорный вопрос, я не доволен его действиями, ему нужно лучше подумать над решениями, которые он принял. Но мы сами должны улучшить свою реализацию. Если бы такое сложилось в матче «Милана» и «Интера», разгорелся бы большой скандал.
Педриньо качественно отыграл на позиции левого полузащитника, он был скромен, но в целом я доволен. Проблем с составом нет, мы подписали новых игроков из Бразилии. У нас есть стратегия и мы ее реализуем на дистанции. Потери Судакова и Кевина – болезненные, но мы их компенсируем на дистанции.
Хочу поздравить рефери, он правильно выполнил правило 8 секунд. Хорошо соблюл правило ФИФА», – сказал Туран.
