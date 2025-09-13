Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:48
1646
3

«Горняки» сыграли вничью 1:1

ФК Шахтер. Арда Туран

Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поединок пятого тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1).

«Сегодня мы не сыграли хорошо. Хочу поздравить «Металлист 1925» с положительным результатом. Сочувствую по поводу травмы Рамика, мы все переживали за него, это трагический момент, желаю ему скорейшего выздоровления.

Мы сегодня играли не так, как я хотел. Если бы не победили, я бы все равно не был доволен результатом. За результат этого матча ответственен только я.

Мы потеряли очки и не воспользовались ошибкой Динамо в матче с «Оболонью»? Не знаю, что там с «Динамо», я сконцентрирован только на нашей игре. Действия арбитра в конце матча? Это спорный вопрос, я не доволен его действиями, ему нужно лучше подумать над решениями, которые он принял. Но мы сами должны улучшить свою реализацию. Если бы такое сложилось в матче «Милана» и «Интера», разгорелся бы большой скандал.

Педриньо качественно отыграл на позиции левого полузащитника, он был скромен, но в целом я доволен. Проблем с составом нет, мы подписали новых игроков из Бразилии. У нас есть стратегия и мы ее реализуем на дистанции. Потери Судакова и Кевина – болезненные, но мы их компенсируем на дистанции.

Хочу поздравить рефери, он правильно выполнил правило 8 секунд. Хорошо соблюл правило ФИФА», – сказал Туран.

Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
ZANREGENT
А можно чтобы Шахтёр так играл и дальше? Мне очень нравится!
Ответить
+1
Sashko57
Давайте грати без суддів.
Ответить
0
avk2307
Туран на відміну від Пушича дуже чесно поки дає вью.
Те що тут Діма провокатор написав( повирізав) не відповідає дійсності. Раджу всім послухати чи почитати поне вью
Ответить
0
