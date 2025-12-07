В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
7 «горчичников» заработали футболисты «Руха», 6 – «Полесья»
Поединок между «Рухом» и «Полесьем», кроме сенсационного, можно сказать, поражения подопечных Руслана Ротаня, увенчался настоящим фейерверком желтых карточек. Арбитр встречи Денис Резников из Каменского вынес предупреждения 13 игрокам обеих команд: 7 – львовянам и 6 – житомирянам.
Больше «горчичников» в истории чемпионатов Украины заработали участники только двух матчей: «Александрия» - «Черноморец» в декабре 2016-го и «Днепр» – «Металлист» в ноябре 2012-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество предупреждений в матчах чемпионатов Украины
|
Пр.
|
Матч
|
Дата
|
Счет
|
Арбитр
|
15
|
Александрия (7ж) - Черноморец (8ж)
|
11.12.2016
|
2:1
|
Юрий ВАКС
|
14
|
Днепр (6ж) - Металлист (8ж)
|
03.11.2012
|
2:0
|
Анатолий ЖАБЧЕНКО
|
13
|
Таврия (8ж) - Динамо (5ж)
|
30.10.2011
|
0:0
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
|
Динамо (7ж) - Шахтер (6ж)
|
19.05.2018
|
2:1
|
Виталий РОМАНОВ
|
|
Ворскла (7ж) - Шахтер (6ж)
|
01.03.2020
|
1:0
|
Игорь ПАСХАЛ
|
|
Рух (7ж) - Полесье (6ж)
|
07.12.2025
|
1:0
|
Денис РЕЗНИКОВ
|
12
|
Ворскла (6ж) - Арсенал (6ж)
|
24.05.2003
|
1:1
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
|
Волынь (4ж) - Металлург Д (8ж)
|
30.08.2004
|
1:2
|
Сергей ШЕБЕК
|
|
Шахтер (7ж) - Металлист (5ж)
|
15.03.2008
|
4:1
|
Олег ДЕРЕВИНСКИЙ
|
|
Ворскла (7ж) - Олимпик (5ж)
|
01.10.2016
|
1:2
|
Александр ДЕРДО
|
|
Звезда (6ж) - Сталь Км (6ж)
|
03.12.2017
|
1:0
|
Владимир НОВОХАТНИЙ
|
|
Левый берег (6ж) - Карпаты (6ж)
|
02.05.2025
|
1:0
|
Денис РЕЗНИКОВ
