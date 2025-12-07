В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд

Поединок между «Рухом» и «Полесьем», кроме сенсационного, можно сказать, поражения подопечных Руслана Ротаня, увенчался настоящим фейерверком желтых карточек. Арбитр встречи Денис Резников из Каменского вынес предупреждения 13 игрокам обеих команд: 7 – львовянам и 6 – житомирянам.

Больше «горчичников» в истории чемпионатов Украины заработали участники только двух матчей: «Александрия» - «Черноморец» в декабре 2016-го и «Днепр» – «Металлист» в ноябре 2012-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений в матчах чемпионатов Украины