Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:51
283
0

В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд

7 «горчичников» заработали футболисты «Руха», 6 – «Полесья»

07 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:51
283
0
В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
ФК Полесье

Поединок между «Рухом» и «Полесьем», кроме сенсационного, можно сказать, поражения подопечных Руслана Ротаня, увенчался настоящим фейерверком желтых карточек. Арбитр встречи Денис Резников из Каменского вынес предупреждения 13 игрокам обеих команд: 7 – львовянам и 6 – житомирянам.

Больше «горчичников» в истории чемпионатов Украины заработали участники только двух матчей: «Александрия» - «Черноморец» в декабре 2016-го и «Днепр» – «Металлист» в ноябре 2012-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений в матчах чемпионатов Украины

Пр.

Матч

Дата

Счет

Арбитр

15

Александрия (7ж) - Черноморец (8ж)

11.12.2016

2:1

Юрий ВАКС

14

Днепр (6ж) - Металлист (8ж)

03.11.2012

2:0

Анатолий ЖАБЧЕНКО

13

Таврия (8ж) - Динамо (5ж)

30.10.2011

0:0

Виталий ГОДУЛЯН

Динамо (7ж) - Шахтер (6ж)

19.05.2018

2:1

Виталий РОМАНОВ

Ворскла (7ж) - Шахтер (6ж)

01.03.2020

1:0

Игорь ПАСХАЛ

Рух (7ж) - Полесье (6ж)

07.12.2025

1:0

Денис РЕЗНИКОВ

12

Ворскла (6ж) - Арсенал (6ж)

24.05.2003

1:1

Виталий ГОДУЛЯН

Волынь (4ж) - Металлург Д (8ж)

30.08.2004

1:2

Сергей ШЕБЕК

Шахтер (7ж) - Металлист (5ж)

15.03.2008

4:1

Олег ДЕРЕВИНСКИЙ

Ворскла (7ж) - Олимпик (5ж)

01.10.2016

1:2

Александр ДЕРДО

Звезда (6ж) - Сталь Км (6ж)

03.12.2017

1:0

Владимир НОВОХАТНИЙ

Левый берег (6ж) - Карпаты (6ж)

02.05.2025

1:0

Денис РЕЗНИКОВ

По теме:
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ
Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
цифры и факты Полесье Житомир Рух Львов Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
Футбол | 07 декабря 2025, 23:58 1
Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха

Красные хотят отстранить египтянина от команды

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07 декабря 2025, 12:22 0
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко

В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 9
Авто/мото
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем