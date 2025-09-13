Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 16:58 |
1810
4

Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»

Олег Федорчук не верит в успех украинского голкипера в «Полесье»

13 сентября 2025, 16:58 |
1810
4
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
ФК Полесье. Георгий Бущан

Украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана после перехода в расположение житомирского «Полесья».

«Я не верю, что до зимы удастся справиться с проблемами в защите, и с вратарем есть проблемы. Бущан полностью разобран. У нас всегда помнят только яркое, но вспомните, как Бущан уходил из Динамо.

Он тогда уже проваливался, у него очень низкий футбольный интеллект, поэтому я не верю, что он откроется в Полесье. Если он в Саудовской Аравии пропускал столько мячей, то у нас чемпионат не хуже», – сказал специалист.

В последний день трансферного окна житомирский клуб арендовал известного украинского голкипера Георгия Бущана, контракт которого принадлежит саудовскому «Аль-Шабабу».

По теме:
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги
ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали
Георгий Бущан Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Олег Федорчук чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 24
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12 сентября 2025, 20:23 11
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги

В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13.09.2025, 17:26
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 17:01
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергій П
Про рівень "експерта" говорить фраза, що наш чемпіонат і чемпіонат Саудівської Аравії на одному рівні. Хай подивитися прізвища гравців, які там грають, а які грають у нас.
Ответить
+2
Сергій П
У нас чемпіонат стоячого футболу, всі пішки грають, і збірна так само вже грає
Ответить
+1
SHN
А что этот Федорчук тренит?
Ответить
0
Перець
Тут все вірно 
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем