Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»

Украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана после перехода в расположение житомирского «Полесья».

«Я не верю, что до зимы удастся справиться с проблемами в защите, и с вратарем есть проблемы. Бущан полностью разобран. У нас всегда помнят только яркое, но вспомните, как Бущан уходил из Динамо.

Он тогда уже проваливался, у него очень низкий футбольный интеллект, поэтому я не верю, что он откроется в Полесье. Если он в Саудовской Аравии пропускал столько мячей, то у нас чемпионат не хуже», – сказал специалист.

В последний день трансферного окна житомирский клуб арендовал известного украинского голкипера Георгия Бущана, контракт которого принадлежит саудовскому «Аль-Шабабу».