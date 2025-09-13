Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Португалия
13 сентября 2025, 11:05
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику

Полузащитник сборной Украины провел первый поединок после перехода в лиссабонский клуб

«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч пятого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Санта-Клара». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 1:1.

В этом противостоянии сыграл полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который вышел на замену на 72-й минуте, дебютировав в составе лиссабонского клуба. После матча футболист прокомментировал свое выступление:

«Мои первые шаги дома на «Эштадиу да Луж», невероятная атмосфера, спасибо за теплый прием болельщикам Бенфики», – написал полузащитник в социальных сетях.

Судаков перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера» на правах аренды с опцией обязательного выкупа. В нынешнем сезоне украинец провел десять матчей за «горняков», в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Бенфика» набрала десять баллов после четырех туров и занимает второе место в турнирной таблице. У лидера – «Порту» – на два пункта больше. В следующем матче подопечные Бруну Лаже сыграют против азербайджанского «Карабаха» в Лиге чемпионов.

