Первая лига, 6-й тур. Металлист и Прикарпатье назвали стартовые составы

В субботу, 13 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграет с «Прикарпатьем».

«Металлист» в новом чемпионате провел четыре матча. Команда потерпела три поражения и один поединок завершила вничью. В предыдущем туре «Металлист» проиграл «Виктории» со счетом 0:1.

«Прикарпатье» начало сезон с двух побед. Но затем команда потерпела три поражения, два из которых на своем поле. Перед началом игрового дня «Прикарпатье» занимало в турнирной таблице десятое место.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.