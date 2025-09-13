Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига, 6-й тур. Металлист и Прикарпатье назвали стартовые составы
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 11:26 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:30
53
0

Первая лига, 6-й тур. Металлист и Прикарпатье назвали стартовые составы

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 12:00

13 сентября 2025, 11:26 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:30
53
0
Первая лига, 6-й тур. Металлист и Прикарпатье назвали стартовые составы
ФК Прикарпатье

В субботу, 13 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграет с «Прикарпатьем».

«Металлист» в новом чемпионате провел четыре матча. Команда потерпела три поражения и один поединок завершила вничью. В предыдущем туре «Металлист» проиграл «Виктории» со счетом 0:1.

«Прикарпатье» начало сезон с двух побед. Но затем команда потерпела три поражения, два из которых на своем поле. Перед началом игрового дня «Прикарпатье» занимало в турнирной таблице десятое место.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
Рух и Эпицентр определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Сергей ШИЩЕНКО: «Идеальной игры для меня не бывает»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»
Футбол | 13 сентября 2025, 10:34 0
Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»
Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»

Александр Беляев рассказал об уходе из клуба

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 07:15 20
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Насколько сильно выбивает из рабочего ритма международный перерыв?

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 10
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем