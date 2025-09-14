Италия14 сентября 2025, 06:42 |
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 13:30 поединок Серии А
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – ТориноСмотреть трансляцию
