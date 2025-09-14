Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 сентября 2025, 06:42 |
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 13:30 поединок Серии А

Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

