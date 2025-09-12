Нестеренко пояснил первую победу во главе Александрии в УПЛ

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился эмоциями после победы своей команды над ЛНЗ в 5 туре Украинской Премьер-лиги.

– В первую очередь хочу сказать, что очень тяжелая игра была для нас, несмотря на счет. Но я думаю, что очень хорошо меня понимают все соперники ЛНЗ. Это очень непростая команда с классными игроками, с хорошим тренером – и это показывает турнирная таблица.

Но прежде всего благодарю ребят за то настроение, самоотдачу, которая сегодня была. Потому что сейчас в таком состоянии, в котором находилась наша команда до этого матча, очень тяжело говорить о стилистике или о самом футболе.

Потому что большое давление – да, это было. Большое давление на игроков, всех нас, потому что все требуют победы от «Александрии». Спасибо, что ребята сделали все возможное, чтобы получить сегодня результат.

– С ЛНЗ нужно много бегать. Сегодня ваши ребята набегались, наверное, на 2 матча вперед. Судороги хватали, вынужденные замены вы производили. Но выдержали. Тедди Цара столько рывков сделал – пожалуй, он за весь старт чемпионата столько не сделал, как сегодня.

– Действительно так и было. Вы знаете, что с ЛНЗ нужно очень много бегать. Со всеми нужно бегать, но все знают, как играет ЛНЗ – это игра 1 в 1 по всему полю, и прежде всего против такой эшелонированной обороны 1 в 1 нужно всегда бегать, и на первый план выходит уже то, как игроки проявят себя в игре 1 в 1. Это очень важно.

– Индивидуальное мастерство тоже выходило на первый план. Как Теди Цара разбирался 1 в 1, реализовывал – мастерство футболиста.

– Ну а как? Сегодня, слава Богу, мастерство было. Потому что когда мы создавали моменты, но не забивали, то никому уже не интересно было. Но считаю, что были матчи у нас и с хорошей игрой с нашей стороны.

Сегодня удалось реализовать наши моменты и достичь результата – за это спасибо ребятам, что они в это очень тяжелое время для нас активизировались и показали, прежде всего, характер.

– Для «Александрии» произошла зеркальная ситуация по сравнению с матчем против «Металлиста 1925». Сегодня вы дважды забили на последних минутах, в предыдущем матче – вам два. Многие говорили о реализации – сегодня нормально забили.

– Конечно, но для нас самое главное – это победа сегодня. Слава Богу, что забили 4 – это придает нам уверенность. Сегодня еще празднуем, но уже завтра готовимся к игре с «Динамо».

– Сегодня впервые в старте вышел Николай Огарков. Вы вынужденную замену провели, потому что он за заднюю поверхность бедра хватался. Не выдержали силы у молодого парня. Как вы оцените его игру?

– В первую очередь хочу сказать, что в основном составе 2 дебютанта – у нас еще Виктор Долгий дебютировал сегодня. Конечно, доволен их дебютом. Да, это молодые игроки, им нужна уверенность прежде всего.

Вы очень хорошо понимаете, когда эта уверенность приходит – она приходит через матчи, ошибки, к сожалению, но через это нужно пройти. И только дальше они выйдут на новый уровень в их карьере, – сказал Нестеренко.