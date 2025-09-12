Киевский клуб отказался продавать перспективного голкипера в Европу
Денис Марченко продолжит карьеру в составе ФК «Оболонь»
Киевская «Оболонь» отказалась продавать перспективного голкипера Дениса Марченко во время летнего трансферного окна, несмотря на предложения с Украины и Европы.
В услугах 18-летнего голкипера были заинтересованы харьковский «Металлист 1925» и «Слован» Братислава. Словацкий клуб предлагал «пивоварам» 800 тысяч евро за переход игрока, однако получил отказ.
Позже в борьбу за Дениса вступил и представитель Премьер-лиги, однако все попытки харьковского клуба подписать украинца оказались безуспешными. По информации источника, предложение «Металлиста 1925» было более выгодно в финансовом плане, чем «Слована».
Новичок элитного дивизиона планирует во время зимнего трансферного окна сделать вторую попытку и подписать Марченко.
Денис дебютировал в первой команде в феврале этого года, после чего провел 11 матчей в чемпионате 2024/25 и пропустил восемь голов. В семи случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Контракт игрока с киевским клубом истекает в декабре 2027 года. Ориентировочная стоимость вратаря составляет 300 тысяч евро.
