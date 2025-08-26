Голкиперу киевского клуба пришлось сделать операцию из-за перелома руки

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко поделился информацией о состоянии травмированного голкипера Дениса Марченко, который накануне сломал руку:

– Игроки команды вышли на поединок с футболками в поддержку Марченко. В СМИ появлялась разная информация. Что же произошло?

– Во-первых, мы его поддерживаем. То, что с ним произошло, это больше такое недоразумение. Он занимался в зале, и после того как получил травму, врач подошел и говорит, что у него перелом.

Мы сразу пошли к врачу, видим, что действительно перелом со смещением, ему сделали оперативное вмешательство. Мы его поддерживаем. К сожалению, для нас и для него самого это неприятно, но ничего. Будем поддерживать его всегда.

– Перелом руки для вратаря – очень серьезно. Сколько будет продолжаться его восстановление?

– Я думаю, что в этом году он еще будет с нами работать, – сказал Антоненко.

В воскресенье, 24 августа, «Оболонь» провела матч 1/32 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925». Поединок завершился победой харьковского клуба со счетом 2:0.