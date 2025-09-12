Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха
Киевляне обыграли соседей
В юношеском чемпионате Украины Динамо U-19 провело матч против Оболони U-19 и добыло победу со счетом 5:1. Отметим гол Матвея Пономаренко, который на старте сезона находится между основной и юношеской командами.
Динамо после пяти туров набрало 11 очков и занимает второе место, уступая один пункт Шахтеру, у которого 12 очков и встреча в запасе.
В другой встрече Рух забил шесть голов Эпицентру.
Чемпионат Украины U-19. 5-й тур
Оболонь – Динамо 1:5
Голы: Титов, 56 – Федоренко, 13, Пономаренко, 16, Бекерський, 49, Захарченко, 90+1, Редушко, 90+3
Оболонь: (стартовый состав): Мартынов, Лящук (к), Роенко, Титов, Буренко, Артемчук, Черный, Седельников, Корх, Александровский, Товарчи
Динамо: (стартовый состав): Суркис (к), Коробов, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Ищенко, Гродзинский, Бекерский, Федоренко, Андрейко, Пономаренко
Рух – Эпицентр 6:0
Голы: Рыбак, 37, Себро, 51, Угринчук, 54, Тутти, 68, Джурабаев, 76, Кирикович, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о возможном бое Александра в Украине
Артем рассказал, почему покинул клуб