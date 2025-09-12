Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 17:02 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:12
828
0

Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха

Киевляне обыграли соседей

ФК Динамо Киев

В юношеском чемпионате Украины Динамо U-19 провело матч против Оболони U-19 и добыло победу со счетом 5:1. Отметим гол Матвея Пономаренко, который на старте сезона находится между основной и юношеской командами.

Динамо после пяти туров набрало 11 очков и занимает второе место, уступая один пункт Шахтеру, у которого 12 очков и встреча в запасе.

В другой встрече Рух забил шесть голов Эпицентру.

Чемпионат Украины U-19. 5-й тур

Оболонь – Динамо 1:5
Голы: Титов, 56 – Федоренко, 13, Пономаренко, 16, Бекерський, 49, Захарченко, 90+1, Редушко, 90+3

Оболонь: (стартовый состав): Мартынов, Лящук (к), Роенко, Титов, Буренко, Артемчук, Черный, Седельников, Корх, Александровский, Товарчи

Динамо: (стартовый состав): Суркис (к), Коробов, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Ищенко, Гродзинский, Бекерский, Федоренко, Андрейко, Пономаренко

Рух – Эпицентр 6:0
Голы: Рыбак, 37, Себро, 51, Угринчук, 54, Тутти, 68, Джурабаев, 76, Кирикович, 86

чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Рух Львов U-19 Эпицентр Каменец-Подольский U-19 Оболонь Киев U-19 Оболонь - Динамо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
