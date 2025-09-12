Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:26
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE

12–13 сентября сине-желтые проводят противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса

ФТУ

12–13 сентября мужская сборная Украины по теннису проводит матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики.

В пятницу за сине-желтых сыграют Владислав Орлов (АТР 526) и Вячеслав Белинский (АТР 378). Владислав поборется против Роберто Сида Саберви (АТР 337), а Вячеслав выйдет на корт против Петера Бертрана (АТР 655).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В субботу запланированы три встречи между украинцами и доминиканцами. Игровой день откроет парный поединок: предварительно в заявке находятся дуэты Алексей Крутых /Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.

Видеотрансляцию матчевое противостояния Федерация Тенниса Украины не организовала. За результами игр можно следить на сайте Sport.ua.

Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа

Украина – ДоминиканскаяРеспублика

Пятница, 12 сентября (11:00)

  • Владислав Орлов Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
  • Вячеслав Белинский – Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (11:00)

  • Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
  • Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви
  • Владислав Орлов – Петер Бертран

ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Поездка была долгой. Игроки Доминиканы высказались перед матчем с Украиной
Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису Алексей Крутых Вячеслав Белинский Александр Овчаренко Владислав Орлов Украина - Доминиканская Республика сборная Доминиканской Республики по теннису Роберто Сид Саберви
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
