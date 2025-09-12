12–13 сентября мужская сборная Украины по теннису проводит матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики.

В пятницу за сине-желтых сыграют Владислав Орлов (АТР 526) и Вячеслав Белинский (АТР 378). Владислав поборется против Роберто Сида Саберви (АТР 337), а Вячеслав выйдет на корт против Петера Бертрана (АТР 655).

В субботу запланированы три встречи между украинцами и доминиканцами. Игровой день откроет парный поединок: предварительно в заявке находятся дуэты Алексей Крутых /Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.

Видеотрансляцию матчевое противостояния Федерация Тенниса Украины не организовала. За результами игр можно следить на сайте Sport.ua.

Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа

Украина – ДоминиканскаяРеспублика

Пятница, 12 сентября (11:00)

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1

– Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1 Вячеслав Белинский – Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (11:00)

Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос

Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви

Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви Владислав Орлов – Петер Бертран

Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE