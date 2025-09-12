Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
12–13 сентября сине-желтые проводят противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса
12–13 сентября мужская сборная Украины по теннису проводит матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики.
В пятницу за сине-желтых сыграют Владислав Орлов (АТР 526) и Вячеслав Белинский (АТР 378). Владислав поборется против Роберто Сида Саберви (АТР 337), а Вячеслав выйдет на корт против Петера Бертрана (АТР 655).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В субботу запланированы три встречи между украинцами и доминиканцами. Игровой день откроет парный поединок: предварительно в заявке находятся дуэты Алексей Крутых /Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.
Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.
Видеотрансляцию матчевое противостояния Федерация Тенниса Украины не организовала. За результами игр можно следить на сайте Sport.ua.
Кубок Дэвиса. Вторая Мировая группа
Украина – ДоминиканскаяРеспублика
Пятница, 12 сентября (11:00)
- Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
- Вячеслав Белинский – Петер Бертран
Суббота, 13 сентября (11:00)
- Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
- Вячеслав Белинский – Роберто Сид Саберви
- Владислав Орлов – Петер Бертран
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зизу возглавит сборную Франции
Александр ставит на американца