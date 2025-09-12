Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 13:27 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:20
Заре в ближайшем туре не помогут два защитника

В матче с «Колосом» не сыграют Кирилл Дрышлюк и Роман Вантух

ФК Заря

Одним из самых интересных в пятом туре УПЛ будет поединок между «Зарей» и «Колосом».

Как стало известно Sport.ua, главный тренер луганчан Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двух защитников.

Кирилл Дришлюк в последний раз выходил на поле еще в поединке третьего тура с «Кривбассом» и собирается возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе, а Роман Вантух уже выходил на замену в матче четвертого тура с «Полтавой», но почувствовал дискомфорт в бедре и поэтому вынужден был пропустить занятия.

Сейчас в активе «Зари» семь очков и она идет на пятом месте в чемпионате.

Матч между «Зарей» и «Колсоомом» состоится 14 сентября.

Ранее капитан «Зари» Филипп Будкивский проанализировал старт чемпионата УПЛ.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Роман Вантух травма Заря - Колос инсайд Кирилл Дришлюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
