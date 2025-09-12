Заре в ближайшем туре не помогут два защитника

Одним из самых интересных в пятом туре УПЛ будет поединок между «Зарей» и «Колосом».

Как стало известно Sport.ua, главный тренер луганчан Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двух защитников.

Кирилл Дришлюк в последний раз выходил на поле еще в поединке третьего тура с «Кривбассом» и собирается возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе, а Роман Вантух уже выходил на замену в матче четвертого тура с «Полтавой», но почувствовал дискомфорт в бедре и поэтому вынужден был пропустить занятия.

Сейчас в активе «Зари» семь очков и она идет на пятом месте в чемпионате.

Матч между «Зарей» и «Колсоомом» состоится 14 сентября.

Ранее капитан «Зари» Филипп Будкивский проанализировал старт чемпионата УПЛ.