Заре в ближайшем туре не помогут два защитника
В матче с «Колосом» не сыграют Кирилл Дрышлюк и Роман Вантух
Одним из самых интересных в пятом туре УПЛ будет поединок между «Зарей» и «Колосом».
Как стало известно Sport.ua, главный тренер луганчан Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двух защитников.
Кирилл Дришлюк в последний раз выходил на поле еще в поединке третьего тура с «Кривбассом» и собирается возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе, а Роман Вантух уже выходил на замену в матче четвертого тура с «Полтавой», но почувствовал дискомфорт в бедре и поэтому вынужден был пропустить занятия.
Сейчас в активе «Зари» семь очков и она идет на пятом месте в чемпионате.
Матч между «Зарей» и «Колсоомом» состоится 14 сентября.
Ранее капитан «Зари» Филипп Будкивский проанализировал старт чемпионата УПЛ.
