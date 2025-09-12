Игрок сборной назвал причины неудачного выступления «сине-желтых» в Баку

Левый защитник Александр Мартынюк нынешний год уже может занести себе в актив. В минувшем сезоне футболист в составе «Александрии» завоевал серебряные медали чемпионата, потом дебютировал в составе сборной Украины, а в межсезонье подписал контракт с амбициозным «Металлистом 1925».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Мартынюк рассказал о подготовке к календарному матчу с «Шахтером» и, естественно, ответил на вопрос о национальной команде.

– Александр, почему «сине-желтым» не удалось победить Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026?

– На мой взгляд, наша команда мало била по воротам, – сказал Мартынюк. – Недостаточно было и фланговых передач, после которых можно было бы замыкать прострелы. Также, считаю, нашим ребятам не хватило агрессии. Очень сложно взламывать оборону соперника, когда в районе штрафной стоят все полевые игроки.

Тем не менее, хочется верить, что еще ничего не потеряно. В любом случае в октябрьских матчах необходимо побеждать Исландию и тот же Азербайджан. Только так можно будет поправить ситуацию.