Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2025, 14:20 |
Игрок сборной назвал причины неудачного выступления «сине-желтых» в Баку

Александр Мартынюк считает, что сборной Украины в матче с Азербайджаном не хватило агрессии

12 сентября 2025, 14:20 |
Игрок сборной назвал причины неудачного выступления «сине-желтых» в Баку
УАФ. Александр Мартынюк

Левый защитник Александр Мартынюк нынешний год уже может занести себе в актив. В минувшем сезоне футболист в составе «Александрии» завоевал серебряные медали чемпионата, потом дебютировал в составе сборной Украины, а в межсезонье подписал контракт с амбициозным «Металлистом 1925».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Мартынюк рассказал о подготовке к календарному матчу с «Шахтером» и, естественно, ответил на вопрос о национальной команде.

– Александр, почему «сине-желтым» не удалось победить Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026?
– На мой взгляд, наша команда мало била по воротам, – сказал Мартынюк. – Недостаточно было и фланговых передач, после которых можно было бы замыкать прострелы. Также, считаю, нашим ребятам не хватило агрессии. Очень сложно взламывать оборону соперника, когда в районе штрафной стоят все полевые игроки.

Тем не менее, хочется верить, что еще ничего не потеряно. В любом случае в октябрьских матчах необходимо побеждать Исландию и тот же Азербайджан. Только так можно будет поправить ситуацию.

Александр Мартынюк сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Александрия Металлист 1925
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
