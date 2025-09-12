Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 12:56 |
288
1

Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер

Накануне матча с «горняками» Александр Мартынюк дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

12 сентября 2025, 12:56 |
288
1
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Металлист 1925. Александр Мартынюк (в центре)

Одним из центральных матчей пятого тура в УПЛ будет поединок «Металлист 1925» – «Шахтер», который пройдет в Житомире.

После двух осечек на старте турнира харьковская команда выиграла две встречи и приблизилась к лидирующей группе, занимая сейчас шестое место. «Горняки», в свою очередь, идут вторыми. Поэтому предстоящий поединок обещает быть интригующим.

А том, смогут ли подопечные Младена Бартуловича сотворить сенсацию, отобрав очки у многократного чемпионат страны, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал защитник «Металлиста 1925» Александр Мартынюк.

– Александр, как настроение перед игрой с «Шахтером»?
– Все нормально. Команда с большим желанием готовится к поединку против очень сильного соперника. Мы понимаем, что фаворит в этой паре очевиден, но «Металлист 1925» верит в свои силы. Мы сделаем все, чтобы добиться положительного для нас результата.

– В нынешнем сезоне ты провел все матчи от звонка до звонка. Наставник тебе доверяет?
– Это лучше у тренера спросить (улыбается). От себя могу добавить, что я выкладываюсь на 100%, и стараюсь выполнять все то, что от меня требуется. Когда есть доверие от наставника, появляется уверенность как можно лучше играть в каждом поединке.

Металлист 1925. Младен Бартулович

– Какие основные задачи ставит перед тобой Младен Бартулович?
– Если говорить в общем, то перед каждым футболистом стоят задачи быть максимально полезным на поле, поскольку на кону – командный результат. Главная моя цель – не дать сопернику создавать опасные моменты у наших ворот и, конечно же, не забывать помогать в атаке.

– Твои действия сильно отличаются от тех, что были в «Александрии»?
– Нет. Поскольку стиль игры под руководством Руслана Ротаня и сейчас Младена Бартуловича чем-то схож.

– А какие цели стоят перед «Металлистом 1925» в нынешнем чемпионате?
– Мы хотим побеждать в каждом матче, чтобы по итогам сезона попасть в топ-4.

– Это подразумевает под собой желание команды пробиться в еврокубковую зону?
– Конечно, мы и сами хотим добиться как можно высшего результата. Думаю, любой футболист горит желанием попробовать свои силы на международной арене.

– В межсезонье «Металлист 1925» заметно обновился. Это касается и тренерского штаба и футболистов. Понятно, что еще идет становление команды. Минувшая пауза на игры сборных пошла на пользу коллективу?
– Безусловно. Мы отрабатывали различные элементы игры, которые у нас не очень хорошо получались в первых турах. Верю, что наша команда становится только сильнее.

– Впереди игра с «Шахтером». В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?
– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у «горняков» быстрые футболисты. «Металлист 1925» ждет очень сложный матч.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Вполне возможно, что тебе предстоит противостоять Алиссону, который на старте сезона набрал приличную форму. Изучаешь бразильца?
– Конечно. Видео-нарезки всех футболистов соперника для изучения сильных и слабых сторон нам сбрасывают в группу. Да и сам старюсь не пропускать поединки с участием «Шахтера».

А что касается вашего вопроса, то могу сказать, что Алиссон – классный футболист. Сильными его сторонами я бы назвал скорость, технику, у этого бразильца очень хорошее видение поля, он силен и в игре один в один, поэтому нужно быть очень внимательным.

– Кого вообще считаешь лидером донецкой команды?
– В «Шахтере» не один такой исполнитель. Да, ушел Георгий Судаков, Кевин, но в составе противника собраны топовые футболисты во всех линиях. Но если нам удастся выполнить план на игру, все получиться.

– «Металлист 1925» настроен только на победу?
– По-другому никак.

– А ничья будет позитивным результатом для команды?
– Смотря, как будут развиваться события на поле. Хотя, конечно, добыть даже очко в противостоянии с таким соперником, дорого стоит. Тем не менее, мы горим желанием победить.

– В своей карьере ты однажды обыгрывал «Шахтер». Что тогда помогло это сделать «Александрии»?
– Характер. После того, как мы пропустили два мяча, команда не опустила руки. Мы добавили в движении, в агрессии, заставив противника ошибаться. Думаю, не так часто командам удается за один матч забить «Шахтеру» четыре раза. Это был классный поединок в исполнении «Александрии».

– Теоретически победа может поднять «Металлист 1925» на второе место. Думал об этом?
– Нет. В турнирную таблицу я стараюсь меньше заглядывать. Сейчас нужно стараться брать очки, а что из этого получится, посмотрим уже в конце чемпионата.

– Напоследок не могу не спросить тебя о сборной Украины, в которой ты уже выступал. Почему «сине-желтым» не удалось победить Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026?
– На мой взгляд, наша команда мало била по воротам, недостаточно было и фланговых передач, после которых можно было бы замыкать прострелы. Также, считаю, нашим ребятам не хватило агрессии. Очень сложно взламывать оборону соперника, когда в районе штрафной стоят все полевые игроки.

Тем не менее, хочется верить, что еще ничего не потеряно. В любом случае в октябрьских матчах необходимо побеждать Исландию и тот же Азербайджан. Только так можно будет поправить ситуацию.

По теме:
Отбил пенальти. Голкипер Александрии – о дебюте против Шахтера
ВИДЕО. Сборники присоединились к Шахтеру
Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Александр Мартынюк сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу Металлист 1925 Шахтер Донецк Младен Бартулович Алиссон Сантана Александрия
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12 сентября 2025, 07:42 46
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 12 сентября 2025, 12:14 0
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 12 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Футбол | 12.09.2025, 06:09
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11.09.2025, 18:17
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Харківський характер!
Ой, ні, олександрійський... А, ні, рівненський.
Ответить
0
Популярные новости
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Канело – Кроуфорд: прогнозы функционеров, боксеров и экспертов
Канело – Кроуфорд: прогнозы функционеров, боксеров и экспертов
10.09.2025, 17:40 3
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем