Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер

Одним из центральных матчей пятого тура в УПЛ будет поединок «Металлист 1925» – «Шахтер», который пройдет в Житомире.

После двух осечек на старте турнира харьковская команда выиграла две встречи и приблизилась к лидирующей группе, занимая сейчас шестое место. «Горняки», в свою очередь, идут вторыми. Поэтому предстоящий поединок обещает быть интригующим.

А том, смогут ли подопечные Младена Бартуловича сотворить сенсацию, отобрав очки у многократного чемпионат страны, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал защитник «Металлиста 1925» Александр Мартынюк.

– Александр, как настроение перед игрой с «Шахтером»?

– Все нормально. Команда с большим желанием готовится к поединку против очень сильного соперника. Мы понимаем, что фаворит в этой паре очевиден, но «Металлист 1925» верит в свои силы. Мы сделаем все, чтобы добиться положительного для нас результата.

– В нынешнем сезоне ты провел все матчи от звонка до звонка. Наставник тебе доверяет?

– Это лучше у тренера спросить (улыбается). От себя могу добавить, что я выкладываюсь на 100%, и стараюсь выполнять все то, что от меня требуется. Когда есть доверие от наставника, появляется уверенность как можно лучше играть в каждом поединке.

Металлист 1925. Младен Бартулович

– Какие основные задачи ставит перед тобой Младен Бартулович?

– Если говорить в общем, то перед каждым футболистом стоят задачи быть максимально полезным на поле, поскольку на кону – командный результат. Главная моя цель – не дать сопернику создавать опасные моменты у наших ворот и, конечно же, не забывать помогать в атаке.

– Твои действия сильно отличаются от тех, что были в «Александрии»?

– Нет. Поскольку стиль игры под руководством Руслана Ротаня и сейчас Младена Бартуловича чем-то схож.

– А какие цели стоят перед «Металлистом 1925» в нынешнем чемпионате?

– Мы хотим побеждать в каждом матче, чтобы по итогам сезона попасть в топ-4.

– Это подразумевает под собой желание команды пробиться в еврокубковую зону?

– Конечно, мы и сами хотим добиться как можно высшего результата. Думаю, любой футболист горит желанием попробовать свои силы на международной арене.

– В межсезонье «Металлист 1925» заметно обновился. Это касается и тренерского штаба и футболистов. Понятно, что еще идет становление команды. Минувшая пауза на игры сборных пошла на пользу коллективу?

– Безусловно. Мы отрабатывали различные элементы игры, которые у нас не очень хорошо получались в первых турах. Верю, что наша команда становится только сильнее.

– Впереди игра с «Шахтером». В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?

– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у «горняков» быстрые футболисты. «Металлист 1925» ждет очень сложный матч.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Вполне возможно, что тебе предстоит противостоять Алиссону, который на старте сезона набрал приличную форму. Изучаешь бразильца?

– Конечно. Видео-нарезки всех футболистов соперника для изучения сильных и слабых сторон нам сбрасывают в группу. Да и сам старюсь не пропускать поединки с участием «Шахтера».

А что касается вашего вопроса, то могу сказать, что Алиссон – классный футболист. Сильными его сторонами я бы назвал скорость, технику, у этого бразильца очень хорошее видение поля, он силен и в игре один в один, поэтому нужно быть очень внимательным.

– Кого вообще считаешь лидером донецкой команды?

– В «Шахтере» не один такой исполнитель. Да, ушел Георгий Судаков, Кевин, но в составе противника собраны топовые футболисты во всех линиях. Но если нам удастся выполнить план на игру, все получиться.

– «Металлист 1925» настроен только на победу?

– По-другому никак.

– А ничья будет позитивным результатом для команды?

– Смотря, как будут развиваться события на поле. Хотя, конечно, добыть даже очко в противостоянии с таким соперником, дорого стоит. Тем не менее, мы горим желанием победить.

– В своей карьере ты однажды обыгрывал «Шахтер». Что тогда помогло это сделать «Александрии»?

– Характер. После того, как мы пропустили два мяча, команда не опустила руки. Мы добавили в движении, в агрессии, заставив противника ошибаться. Думаю, не так часто командам удается за один матч забить «Шахтеру» четыре раза. Это был классный поединок в исполнении «Александрии».

– Теоретически победа может поднять «Металлист 1925» на второе место. Думал об этом?

– Нет. В турнирную таблицу я стараюсь меньше заглядывать. Сейчас нужно стараться брать очки, а что из этого получится, посмотрим уже в конце чемпионата.

– Напоследок не могу не спросить тебя о сборной Украины, в которой ты уже выступал. Почему «сине-желтым» не удалось победить Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026?

– На мой взгляд, наша команда мало била по воротам, недостаточно было и фланговых передач, после которых можно было бы замыкать прострелы. Также, считаю, нашим ребятам не хватило агрессии. Очень сложно взламывать оборону соперника, когда в районе штрафной стоят все полевые игроки.

Тем не менее, хочется верить, что еще ничего не потеряно. В любом случае в октябрьских матчах необходимо побеждать Исландию и тот же Азербайджан. Только так можно будет поправить ситуацию.