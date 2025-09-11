«Берите пример с Исландии». Известный тренер разнес сборную Украины

Сборная Украины неудачно начала отборочный турнир ЧМ-2026. После поражения от Франции (0:2), была равносильная поражению ничья с Азербайджаном (1:1).

Естественно, что после такого результата сборная и ее главный тренер Сергей Ребров получили шквал критики. Не остался в стороне известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua изложил свою точку зрения на происходящее.

– Я бы начал с общечеловеческих вопросов, – сказал Федорчук. – Болельщики и специалисты видят обычное выступление обычной сборной обычной страны, которая мирно живет, играет без амбиций и ни на что не претендует. Такие слова можно отнести, к примеру, к Румынии, Болгарии, Сербии, которые сейчас переживают непростой период. А Украина живет в состоянии войны, где успех той же сборной, любого спортсмена – это как способ для поддержки духа. И если тренерский штаб и футболисты этого не понимают, это очень печально. Лично я увидел бесхарактерность нашей команды.

А когда потом посмотрел, как сражается во Франции Исландия, где ресурс на порядок меньше, чем в у нас, у меня сложилось впечатление, что там война идет 20 лет и команда хочет хоть чем-то порадовать своих соотечественников.

Поэтому вывод напрашивается в области морально-этической и психологической плоскости. На бумаге у нас квалифицированная футболисты, поскольку выступают в хороших клубах, а вот умения все это собрать воедино, и чтобы эта машина двигалась в правильном направлении, с этим нынешний тренерский штаб сборной, скорее всего не справляется.